冬季皮膚乾癢紅腫勿輕忽
隨著冬季來臨，氣溫驟降、空氣濕度降低，皮膚科門診觀察發現，許多民眾因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師表示，皮膚乾癢看似小問題，但若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎。
根據衛福部一一二年全民健康保險醫療統計資料，全台因皮膚炎、濕疹及鱗屑性丘疹疾患等皮膚疾病就醫已超過五百萬人次，顯示國人皮膚乾癢問題日益普遍。
冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少。研究顯示，溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少一○%。保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水，他分享保濕關鍵三步驟如下：一、清潔後三分鐘內塗抹保濕品：利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。二、挑對保濕成分：吸水劑：甘油、玻尿酸、尿素。鎖水劑：凡士林、礦物油。修復屏障：神經醯胺、膽固醇、脂肪酸。三、依膚質與部位選用質地：臉部/中性肌：選擇含水量較高、乳液作為日常保養。四肢部位乾燥區：選擇含油量較高、保濕力佳的乳霜。手肘、腳跟龜裂：選擇如凡士林含油率最高的油膏。
