冬季皮膚乾癢 補水保溼內外兼顧

冬天您也癢癢病上身了嗎? 面對氣溫、溼度都下降的情況，許多民眾出現皮膚癢，乾裂、甚至是脫皮、起紅疹，尤其是高齡長者，或本身有免疫疾病的人更容易發生，常見部位在四肢，皮脂腺分布較少的地方，想要預防或改善，關鍵就在保溼、補水，對此、中西醫都有撇步。<皮膚覺得好癢，總是抓不停，不少人在天氣變冷後，發現癢癢病，也跟著上身。皮膚科醫師 趙昭明：「天氣變化 尤其溫度降低，事實上很多民眾來看門診，最主要就是皮膚乾癢的問題，那乾癢主要就是在，我們的四肢 軀幹，那四肢來講的話，手臂 肚皮 還有腳，尤其腳 在下肢的位置。」

中醫師 周宗翰：「很多人冬天喜歡泡熱水澡，水泡得太熱 結果出來沒有擦乳液，會造成我們的皮膚缺乏水分，缺乏水分之後，就會造成我們皮膚的一個乾癢，這時候再抓 就會造成，所謂的異位性皮膚炎。」

反覆搔癢難耐，正是冬天皮膚缺水，發出的求救訊號，尤其65歲以上年長者，或糖尿病、乾燥症、免疫疾病患者，以及本身有過敏體質的人，更容易發生。 皮膚科醫師 趙昭明：「每降低1℃ 我們的皮脂，它的油脂的分泌會降低10%，那尤其溫差 假使很大的時候，有時候不見得很冷，早晚溫差大 ，或者是有人到國外去玩，回來之後 因為國外是乾冷，台灣比較溼冷的一個現象之下，那可能就造成皮膚產生乾癢的現象。」

相較夏天流汗，刺激皮膚，所產生的溼疹，需要隨時保持肌膚乾淨；冬天則是要從，保溼、補水做起。皮膚科醫師 趙昭明：「洗澡 水溫不要太高，盡量不要太熱的溫度去洗，也不要做太久的一些，所謂泡浴等等，那當然就是說，你做好保溼非常重要的，還有就是說在穿衣服方面，當然你要使用的衣物，盡量是棉質的。」

中醫師 周宗翰：「喝一些滋陰潤肺的藥材，像譬如說很多百合 蓮子，我們平常會常使用的生地 麥門冬，對於我們的一個身體的一個肌膚，都有很好的保水的一個修復，那外用的一些藥膏，青黛 或者像一些紫草。」

注意生活中的小細節，加上外用、內服，多管齊下，就能擺脫冬季癢，修復受損肌膚。

