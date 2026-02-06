冬季皮膚警告！李牧芳醫生：乾癢不只缺水

▲換季乾癢潮報到，醫師提醒：秋季「皮膚五大警訊」別輕忽。（示意圖／今日新聞製作）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節即將到來，近期氣溫與濕度劇烈波動，讓皮膚科門診量顯著攀升。許多民眾在換季期間出現皮膚緊繃、脫屑甚至嚴重搔癢至破皮的情況。台北久明美容醫學診所李牧芳醫師指出，這波「換季乾癢潮」並非單純的皮膚乾燥，而是皮膚屏障功能出現「季節性崩盤」的警訊。若未能及時採取正確的防護措施，恐導致皮膚陷入反覆發炎的惡性循環。

破解乾癢成因：三大環境因素誘發皮膚防禦瓦解

李牧芳醫師觀察發現，冬季皮膚問題往往是環境與生活習慣共同作用的結果。首先，濕度的驟降使空氣含水量下降，直接導致角質層含水量流失，引發緊繃感。其次，氣溫下降後人體皮脂腺活性降低，缺乏油脂鎖水使肌膚防禦力大減。

特別值得注意的是台灣民眾的洗沐習慣。李醫師強調，入秋後民眾偏好洗「熱水澡」，但過高的水溫會徹底破壞殘存的皮脂膜，導致皮膚越洗越乾、越乾越癢，這也是診間最常見的護理誤區。

精準修護策略：從角質代謝到深層生長因子介入

針對屏障受損的修復，李牧芳醫師建議應根據嚴重程度採取分層管理。對於初期的毛孔堵塞與暗沉，可透過溫和的酸類煥膚，如水楊酸深入毛孔軟化角質，或使用杏仁酸改善敏弱肌的代謝不良，為保養品建立更有效的吸收通道。

當乾燥情況進入敏弱階段，醫師則建議利用高效保濕導入技術，如微針或氧氣導入，將玻尿酸與胜肽成分精準送達角質層。針對受損較嚴重、出現反覆泛紅或粗糙的患者，目前醫學界常採用生長因子修護療程（如 PLT 等）作為核心輔助。透過導入或微針方式注入生長因子，能協助受損肌膚在脆弱的換季期促進膠原修護、重建屏障穩定度。

李醫師補充，這類療程能顯著縮短皮膚的調整期，是目前敏弱肌族群在季節轉換時的重要選擇。

醫師專業警示：莫錯過兩週黃金處理期

對於許多民眾習慣「先抓癢、再塗藥」的習慣，李牧芳醫師特別提醒，若皮膚乾癢持續超過兩週未見改善，或出現紅腫流湯、組織液滲出、甚至影響睡眠的夜間搔癢時，應立即就醫診療。

李醫師呼籲，尤其是家族中有異位性皮膚炎史或過敏體質的患者，皮膚屏障受損的情況往往比一般人更為嚴峻。在換季時期，越早進行專業干預與修護，越能避免皮膚演變為慢性皮膚炎。「皮膚問題最怕拖」，透過精準的醫療手段與正確的居家護理，才能在高壓環境與多變氣候中，保有健康的肌膚屏障。

▲台北久明美容醫學診所李牧芳醫師。(圖/台北久明提供)

