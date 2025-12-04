冬季盛產蔬果加工變常備食品 營養價值再升級

（中央社記者汪淑芬台北4日電）農業部農糧署今天舉辦「國產蔬菜常備食品評選」頒獎，多家食品業者與農民團體將冬季盛產蔬果經現代技術加工，變成方便消費者使用的常備菜，專家見證不但保留營養，甚至加值。

農糧署副署長陳啟榮說，冬季是蔬果盛產季節，透過加工做成常備菜，延長蔬果效期，不但方便消費者料理使用，同時提高蔬果價值，也符合網購等電子商務需求，增加農民的收益，是蔬果產銷平衡的重要方向。

宜蘭大學副校長謝昌衛受邀擔任「國產蔬菜常備食品評選」評審，他表示，經過加工的蔬果，分別適合冷凍、冷藏或常溫保存，現代加工技術可讓營養保存，不希望加工食品被妖魔化，例如桃園市農會以7種有機蔬菜，經過專業磨粉技術做成適合沖泡的蔬菜汁，就完整保留葉菜植化素。

謝昌衛舉例，這次有很多蔬果加工產品的營養甚至加值，例如酵素產品，除了蔬果本身的營養外，透過微生物發酵轉換後有更高價值。而金針菇透過加工方式，反而使人體更好吸收；苦瓜經過低溫真空油炸，保留營養與酥脆口感，還降低油量與苦味。

農糧署指出，這次有28家食品業者與農民團體，共計60件加工產品參賽，選出10件獲獎產品，6日、7日將在台北希望廣場展售推廣。

此次獲獎的產品，包括大漢酵素的蔬果酵素液、小嘴水果貿易公司的冷凍香菇、桃園市農會的野菜青汁、元泉益食品的音樂老菜脯雞湯、宏展農業行銷科技的苦瓜白玉酥、展鮮農產生技公司的梅蜜番茄飲、頂裕食品的金瓜軟排、新來源醬園公司的鮮嫩香脆筍、瑞期食品的酸高麗菜白肉鍋冬粉、蕈優生物科技的黑美人菇脆片。（編輯：張雅淨）1141204