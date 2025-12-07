冬季睡夢猝死高峰！遇「4警訊」別拖：小心醒不過來！
生活中心／吳宜庭報導
隨著冬季到來，氣溫驟降使心血管事件明顯增加，醫師黃軒近日就提醒，凌晨時段為「睡夢中猝死」高峰，許多看似健康、白天仍精神正常的人，卻在夜裡悄然離世。這類睡眠中無預警猝死（SUDS/SUD），並非都市傳說，而是身體機能在夜間被累積的疾病風險瞬間引爆。研究顯示，猝死事件多發生於午夜12時至清晨6時之間，尤其冬天溫差大，更是高危險期。
睡眠期間身體會進入「最低防禦模式」，在白天尚能撐住的健康問題，夜間反而容易「破防」。（圖／翻攝自黃軒醫師臉書）
黃軒指出，睡眠是身體進入「最低防禦模式」的階段，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感，連呼吸反射也變得遲鈍，因此白天尚能撐住的健康問題，夜間反而容易「破防」。其中他特別點出「三大黑夜殺手」：心律不整，尤其Brugada症候群80%的猝死發生在睡眠中；阻塞性睡眠呼吸中止（OSA），中重度OSA會讓夜間猝死風險上升近2.6倍；夜間心臟病發，低溫讓血管收縮、血液變得黏稠，加重心臟負擔，使心肌梗塞在寒流來襲後24至72小時達到高峰。另外，40至70歲男性、壓力大的上班族、睡覺打呼者、高血壓控制不良者、心臟病家族史者以及睡前習慣喝酒者，都是高危險群；冬天睡在過冷環境的人風險也明顯升高。
醫師提醒，睡眠中猝死從來不是突如其來，是身體長久以來被忽略的小毛病，在一個太冷、太累、太缺氧的夜晚，同時被點燃。他呼籲民眾若近來出現「一醒就頭痛」、「睡覺會突然噎醒或喘醒」、「夜間心悸胸悶」、或是「走路、起身明顯變慢」等情況，便是心血管風險升高的徵兆，務必及早檢查。黃軒強調，越懂身體的人，越懂得尊重睡眠。因為睡覺，不是休息，是修復，也是生命最脆弱的縫隙。
原文出處：寒流來襲更致命！醫揭睡夢猝死「4警訊」千萬別拖：小心醒不過來！
