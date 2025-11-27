冬季神菜怎麼分？煮鹹湯圓要選「它」

▲鹹湯圓基本材料有大小湯圓、肉絲、蝦米、茼蒿、大蒜。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 冬季限定蔬菜「茼蒿」登場，台灣常見的茼蒿主要分為「大葉茼蒿」和「小葉茼蒿」兩種，農糧署分享，大葉茼蒿適合用來煮湯、加入鹹湯圓等，被俗稱山茼蒿的「小葉茼蒿」則因為香氣濃郁，適合熱炒、煎蛋或涼拌。

農糧署表示，臺灣常見的茼蒿主要可分為「大葉茼蒿」和「小葉茼蒿」兩類，大葉茼蒿又名圓葉茼蒿，葉厚寬大、嫩枝粗短且纖維較少，氣味較為溫和，適合用來煮湯、煮麵、煮火鍋或加入鹹湯圓，為料理增添色澤、提升口感。

至於又名山茼蒿的小葉茼蒿也被稱為細葉茼蒿，農糧署說明，小葉茼蒿葉呈狹薄鋸齒狀，嫩莖細長、纖維較粗，香氣更為濃郁，適合用來熱炒、煎蛋或涼拌，為料理更添香氣。

農糧署也提醒，挑選茼蒿時，可選擇具有產銷履歷或有機驗證的產品，沖洗時用流動清水輕輕沖洗，浸泡約10分鐘後，再次沖洗即可。

