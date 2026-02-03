冬季禽流感升溫 疾管署籲落實「5要6不」防疫

【記者黃泓哲／台北報導】冬季是禽流感好發季節，疾管署今（3）日提醒，禽場相關從業人員與民眾都要提高警覺。根據農業部防檢署資料，自2022年11月國內首度在禽場檢出H5N1禽流感病毒以來，累計已達135起案例，多集中在每年12月至隔年3月。今年截至1月30日，也已出現7起禽場確診，顯示病毒仍持續活動，防疫不能鬆懈。

疾管署說明，禽流感病毒可能存在於受感染動物的呼吸道分泌物與排泄物中，若人類接觸後感染，統稱為「新型A型流感」。為防堵動物傳人，各地只要接獲動物流感通報，衛生單位就會立即進場調查，並協助清場人員做好個人防護。自2022年11月至今，已匡列4,925人次進行健康追蹤，目前僅剩66人持續監測，其餘皆已結束觀察。

疾管署也提醒，禽場工作人員在作業時務必穿戴防護裝備，工作結束後確實清消，並配合10天健康監測。若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或結膜炎等症狀，應立即通報，並主動告知醫師自身職業及動物接觸史，以利及早診斷與處置。

國際方面，今年截至2月2日尚未出現人類感染H5N1病例，但2025年全球曾通報30例、其中12例死亡。疾管署呼籲，民眾日常生活中落實「5要6不」原則，包括禽肉蛋要全熟、不接觸或餵食禽鳥、不買來路不明動物等，即可有效降低感染風險。相關資訊可上疾管署官網或撥打1922防疫專線查詢。

