冬季禽流感升溫 疾管署籲落實「5要6不」防疫
【記者黃泓哲／台北報導】冬季是禽流感好發季節，疾管署今（3）日提醒，禽場相關從業人員與民眾都要提高警覺。根據農業部防檢署資料，自2022年11月國內首度在禽場檢出H5N1禽流感病毒以來，累計已達135起案例，多集中在每年12月至隔年3月。今年截至1月30日，也已出現7起禽場確診，顯示病毒仍持續活動，防疫不能鬆懈。
疾管署說明，禽流感病毒可能存在於受感染動物的呼吸道分泌物與排泄物中，若人類接觸後感染，統稱為「新型A型流感」。為防堵動物傳人，各地只要接獲動物流感通報，衛生單位就會立即進場調查，並協助清場人員做好個人防護。自2022年11月至今，已匡列4,925人次進行健康追蹤，目前僅剩66人持續監測，其餘皆已結束觀察。
疾管署也提醒，禽場工作人員在作業時務必穿戴防護裝備，工作結束後確實清消，並配合10天健康監測。若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或結膜炎等症狀，應立即通報，並主動告知醫師自身職業及動物接觸史，以利及早診斷與處置。
國際方面，今年截至2月2日尚未出現人類感染H5N1病例，但2025年全球曾通報30例、其中12例死亡。疾管署呼籲，民眾日常生活中落實「5要6不」原則，包括禽肉蛋要全熟、不接觸或餵食禽鳥、不買來路不明動物等，即可有效降低感染風險。相關資訊可上疾管署官網或撥打1922防疫專線查詢。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她
最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主
獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻
其他人也在看
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
小心！癌細胞最愛寄生的5種體質，你中了幾項？醫生建議先改掉這4個習慣
你知道嗎？癌症不是突然冒出來的，它就像寄生蟲，會慢慢在身體找尋最舒適的「住處」。基因醫師張家銘提到，身體的免疫系統本來可以認出異常細胞並清除它們，但當你的免疫警報鈍了、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，癌細胞就悄悄安居落戶，佔地為王了。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
別再只選糙米了！醫揭「腸道第一名穀物」，降膽固醇、阻斷大腸癌
想吃澱粉又怕身體負擔，想顧腸道卻只知道吃糙米、小米嗎？其實，有一種穀物在各項腸道益處中幾乎都名列前茅！醫師指出，若要挑選一種能改善腸道菌相、增加排便，並有助於生成「短鏈脂肪酸」的全穀物，首選可能會是「
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
「糖尿病前期」沒關係？醫揭恐怖數據：每年5至10%惡化！疲倦、搔癢、視力變差…5症狀揪出高血糖病兆
你以為糖尿病只是「吃太甜」或「老了才會得」？事實上，它早已悄悄變成臺灣最普遍、也最容易被忽略的慢性健康危機。由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到國防部軍醫局副局長、三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師洪乙仁，深入解析臺灣糖尿病盛行現況與年輕化趨勢，並針對糖尿病的診斷標準、類型差異、常見併發症與日常控糖關鍵逐一說明。洪乙仁強調，糖尿病並非「血糖高」這麼簡單，而是一場長期的代謝失衡與血管傷害，若忽視控制，將可能引爆一連串不可逆的器官病變，甚至大幅縮短壽命、降低生活品質。
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
袁惟仁腦溢血後人生驟變 醫提醒：「722原則」量血壓才能預防！
資深音樂人袁惟仁昨日傳出病逝消息，享年57歲。醫師指出，腦溢血中風與高血壓關係密切，冬季因氣溫驟降、溫差擴大，更容易誘發腦出血，呼籲民眾落實每天量血壓習慣，及早控制血壓以預防中風。
袁惟仁57歲病逝》醫師解析「腦溢血」致命關鍵：高血壓失控是最大元凶
知名音樂人袁惟仁，曾打造多首華語流行樂壇經典作品，是不少歌手背後的重要推手，卻在
大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒
女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。重症科醫師黃軒也示警，不少民眾規劃前往日本、韓國或東南亞國家度假，不過出國不代表風險降低，「只是換了一種感染病毒的方式」，旅途中仍須留意各地常見傳染病。
喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機
喝水對於人體正常運作相當重要，水分不足會影響循環與代謝，但一次大量猛灌，也可能造成身體不適，因此多數醫師都建議，日常補水應分多次、慢慢喝。對此，醫師祝年豐指出，一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間，但除了喝多少水之外，「怎麼喝」同樣不能忽略。
東亞裔喝酒會臉紅是一種「基因缺陷」 最好別喝酒
紐約時報報導，東亞裔群體在喝酒之後，特別容易臉紅。科學家發現，這種所謂的「亞洲臉紅症」，並不是過敏反應，而是一種基因突變所導致的；這種基因突變，會阻礙身體分泌出一種酵素，以完全分解酒精，並導致毒素累積
脖子後腫一塊？小心可能是富貴包！ 醫師帶你了解背後成因，掌握預防「4種方式」！
【緯來新聞網】你有摸過脖子後面有凸凸一塊嗎？可能是所謂的「富貴包」！使用3C產品是現代人常見的生活習
袁惟仁腦中風臥床多年今病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關係
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝消息，享年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風）...
泡麵鈉含量佔每日8成！營養師曝「醬包減半」妙招安心吃
近期氣溫驟降，泡麵成為民眾抗寒首選，但長年被貼上「不健康」標籤。衛生福利部桃園醫院營養科營養師陳綉文指出，泡麵關鍵在於吃法與搭配，掌握「少鹽、多菜、加蛋白質」原則，就能暖胃又顧健康。
漢他病毒釀大白肺「致死率9成」 醫：易誤認感冒、台灣不可能僅1例
台北市大安區日前一名70多歲男性感染漢他病毒死亡，引發各界關注此一疾病的威脅性。胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒病情惡化至出現「大白肺肺炎」時，大概有8、9成的機率會死亡，患者將出現呼吸衰竭等嚴重症狀。