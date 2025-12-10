冬季禽流感好發季節 彰化發消毒藥品強化防疫

（中央社記者鄭維真彰化10日電）今年彰化縣已出現8場禽流感案例，適逢冬季禽流感好發季節，彰化縣政府12月針對全縣養禽場發放消毒藥品，並請養禽戶配合每週三全國自主消毒日，以降低禽流感發生機率。

彰化縣為養禽大縣，其中大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉及二林鎮為縣內養禽戶高度密集區域，也為禽流感疫情高風險區域。

彰化縣動物防疫所今天透過新聞稿表示，已針對此4鄉鎮所有養禽戶發放消毒藥品與畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導養禽戶落實各項禽場生物安全措施，其餘鄉鎮由公所協助發放。

動防所說，已請全縣養禽戶配合每週三全國自主消毒日，今天同步加強養禽場及周邊公共區域消毒防疫，希望提升業者防疫意識，守護家禽產業健全發展。

彰化縣長王惠美呼籲，養禽戶持續加強禽場生物安全防疫工作，動防所防疫消毒車也會強化養畜禽場密集公共區域消毒，減少疫病發生風險。

縣府提醒，養禽戶應每天自主觀察家禽健康情形，如出現異常，應立即主動通報鄉鎮市公所或動防所，以利盡早發現可疑病例並妥善處置，防堵疫病擴散；未通報者可依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1141210