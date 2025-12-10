冬季禽流感好發季節 彰化發消毒藥品強化防疫

彰化縣動物防疫所防疫消毒車持續於養畜禽場密集的公共區域加強消毒等措施。(彰化縣政府提供)

記者吳東興／彰化報導

時值冬季禽流感好發季節，又鑑於今年縣內禽流感案例場已計有八場，為降低禽流感發生機率，彰化縣政府於十二月份針對全縣養禽場發放消毒藥品，並請各養禽戶配合每週三全國自主消毒日，針對養禽場及周邊公共區域加強消毒防疫工作，以減少禽流感發生風險。

彰化縣為養禽大縣，其中大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉及二林鎮為養禽戶高度密集區域，亦為禽流感疫情高風險區域，縣府指出，已針對此四鄉鎮所有養禽戶發放消毒藥品及畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導養禽戶落實各項禽場生物安全措施，其餘鄉鎮則由公所協助發放。

動防所說，已請縣內各養禽戶配合每週三全國自主消毒日，同步於十日針對養禽場及周邊公共區域加強消毒防疫工作，希望藉此提升業者防疫意識，共同守護家禽產業健全發展。

縣長王惠美呼籲養禽戶持續加強禽場生物安全防疫工作，讓彰化縣家禽產業可以永續經營；動物防疫所防疫消毒車也將持續於養畜禽場密集的公共區域加強消毒，以減少疫病發生風險。