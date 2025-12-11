冬季禽流感風險升高！彰化縣今年已8起禽流感 縣府啟動消毒車、發藥品加強防疫

彰化縣動物防疫所的防疫消毒車於縣內公共區域加強消毒工作。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

彰化縣生產的雞蛋數量是全台第一，每2顆雞蛋就有1顆是來自彰化，但隨著天氣轉冷，禽流感也進入好發季節。彰化縣動物防疫所就示警，彰化縣今年已有8場禽流感案例，且11月間才爆出雞蛋殘留殺蟲劑「芬普尼」超標的毒蛋事件，縣府12月將全面發放消毒藥品給養禽場，以降低疫情擴散風險。

彰化縣動物防疫所指出，冬季為禽流感好發季節，今年彰化縣禽流感案例場已計有8場，為降低禽流感發生機率，縣府於12月份針對全縣轄內養禽場發放消毒藥品，其中大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉及二林鎮的養禽戶高度密集，亦為禽流感疫情高風險區域，縣府特別在12月3日及4日針對此4鄉鎮所有養禽戶發放消毒藥品及畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導養禽戶落實各項禽場生物安全措施，其餘鄉鎮則由公所協助發放。

彰化縣政府於芳苑鄉農會發放消毒水。（圖／翻攝自彰化縣政府官網）

彰化縣動物防疫所表示，養禽產業是彰化縣極為重要的產業，縣長王惠美呼籲轄內養禽戶應持續加強禽場生物安全防疫工作，與縣府一起防範禽流感等重大疫病入侵，讓彰化縣家禽產業可以永續經營。此外，彰化縣動物防疫所所屬防疫消毒車也將持續於縣內養畜禽場密集的公共區域加強執行消毒作業，減少疫病發生風險。

彰化縣動物防疫所說，養禽戶應每天自主觀察家禽健康情形，養禽場如有以下異常情況，請畜主要立刻主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所（04-7620774），才能即時發現可疑病例並妥善處置，如未通報者，可依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

1、平飼飼養者：連續2天，每天死亡率大於或等於0.4%（1000隻中連續2天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。

2、籠飼飼養者及白肉雞場：連續2天，每天死亡率大於或等於0.2%（1000隻中連續2天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。

3、禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。

4、家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例。

