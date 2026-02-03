冬季禽流感高峰期來了！今年已7件禽場染H5N1

疾病管制署今（3）日表示，自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒以來，累計禽場確診案件已達135件，今年截至1月30日即有7件案例場，疾管署呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。

新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。（圖／Photo AC）

疾管署說明，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒主要感染對象為禽鳥類或豬等哺乳類動物，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。禽場確診案件集中於12月至3月之間，受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒。

廣告 廣告

為防範動物傳人之新型A型流感病例出現，各地方衛生單位接獲動物流感疫情通報後，均會立即展開疫情調查並協助清場人員正確執行個人防護。自2022年11月累計至今，已針對動物流感案例場接觸者共匡列4，925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘已順利結束觀察。

各地方衛生單位接獲動物流感疫情通報後，均會立即展開疫情調查並協助清場人員正確執行個人防護。（示意圖／Pixabay）

疾管署提醒，相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後落實清消，並配合10日健康追蹤。若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應立即回報並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。

依疾管署監測資料，今年截至2月2日尚無人類感染H5N1病例，2025年累計30例，其中12例死亡，病例數以柬埔寨報告18例為多，其中9例死亡。另美國、孟加拉各報告3例，印度、越南各報告2例，英國、墨西哥各報告1例。2025年發生之新型A型流感共73例，除H5N1外，其他感染型別如H5N2、H5N5、H9N2及H10N3，以大陸報告38例H9N2為多。

疾管署呼籲，民眾日常生活中建議落實「5要6不」防疫原則。（圖／疾管署）

針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，大陸15省市及柬埔寨旅遊疫情建議列為第二級警示，請民眾對當地採取加強防護。大陸其他省市及美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大、孟加拉列為第一級注意。

疾管署呼籲，民眾日常生活中建議落實「5要6不」防疫原則。5要為確保禽肉蛋類完全熟食、養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、均衡飲食與運動提升免疫力。

6不為不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。相關資訊可至疾管署全球資訊網「新型A型流感專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

延伸閱讀

美軍委會主席砲轟藍白砍1.25兆 國民黨反嗆：資訊不充分就發言

影/增至5死！江蘇興建中大橋突塌落 目擊者：有人往岸上爬

基隆開出「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎 還有9組機會