冬季第一場雪來了！北京故宮雪景衝熱搜

北京降冬季初雪 故宮雪景衝熱搜。（圖／大陸央視）

北京於12月12日迎來入冬後第一場雪，官方因應雪況連續發布暴雪和道路結冰預警，並採取一系列應對措施確保民眾安全。為避免雪況影響交通，地鐵在尖峰時段加開班次，同時有超過4000名救難隊員待命處理可能發生的緊急情況。這場雪景壯觀，北京故宮被白雪覆蓋的美麗景象迅速登上微博熱搜第一名，吸引眾多民眾關注與討論。

這場比往年晚到9天的冬季初雪，讓紅牆飛雪、屋簷掛冰的北京故宮景象成為熱門話題，遊客們紛紛用相機記錄下這美麗一刻。雪景影片和照片迅速在網路上流傳，相關討論也衝上微博熱搜榜首位。北京主幹道已部署不少除雪裝備待命，根據官方數據，全北京目前配備約2600台除雪裝備，超過4000名搶險人員隨時準備應對可能的緊急情況。

接近中午12點，北京市區的細雪轉為鵝毛大雪，對交通造成挑戰。官方連續發布暴雪和道路結冰預警，並宣布在上下班尖峰時段加開地鐵班次，以緩解可能的交通壓力。降雪導致能見度下降，車輛為避免打滑而減速慢行，多個路口出現輕微塞車情況。全北京氣溫都降至冰點以下，讓民眾感受到濃濃的冬意。

北京民眾對這場雪有不同反應。有民眾表示，雪剛開始下時很美，但雪厚了之後會影響出行，帶來不便。另一位民眾則感嘆在這麼好的雪天還要工作，表示不想上班的心情。

大陸氣象專家分析，此次北京冬季初雪屬於水分含量較少的「乾雪」，特點是比較蓬鬆且不容易融化。預計山區積雪高度可達8公分，為北京增添了一層冬日美景，同時也提醒民眾注意雪天出行安全。

