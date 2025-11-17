冬季綠肥種植開跑 「省肥、減碳」雙效達陣

▲冬季休閒期油菜花田提供蜜蜂越冬所需蜜源。（圖／農糧署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為打造國內優質農業生產環境，農糧署鼓勵農友於冬季休閒期種植綠肥作物，包含油菜、苕子、埃及三葉草、向日葵及蕎麥等。114年度全國規劃推廣面積達3萬5千公頃，不僅為農田景觀增添亮麗風采，亦可促進友善環境、低碳、永續農業之發展。

▲向日葵花海營造農村景觀。（圖／農糧署提供）

改善地力 增肥固碳減碳多重效益

農糧署指出，我國農民耕作土地多採連作方式，長期連作易導致地力衰退。於冬季休耕期種植綠肥作物，能有效提升土壤肥力，可減少次期化學肥料使用。諸如，豆科綠肥如苕子能透過根瘤菌固定大氣氮轉化為植物可吸收型態，從而減少化學氮肥使用；綠肥覆蓋層可抑制雜草生長，根系活動能促進土壤微生物多樣性與有益菌群繁殖；翻耕後之有機物質分解釋出，又可增加土壤團粒結構，使土壤通氣性與保水能力提升，促進微生物活動，讓土壤養分循環更為完整。因此，綠肥在農業生產中兼具「改良土壤、增肥節能、生態保育與環境保護」等多重效益，是推動永續農業與生物多樣性維護的重要策略。

花海景觀與蜜源 農村風貌再升級

農糧署表示，推廣之綠肥作物（如油菜、向日葵、蕎麥等）廣植於冬季休耕農田，開花時形成繽紛花海，除提升農村視覺美化外，更提供蜜蜂越冬所需蜜源及促進農田生態多樣性。這樣的「花海綠肥」兼具生態、景觀與碳匯多重效益，是推動低碳農村及維護生態平衡的重要力量。為鼓勵農友於第二期稻作收穫後即行種植綠肥，農糧署委託種苗改良繁殖場依據各鄉鎮種植需求與參照地區種植適性，於每年二期作水稻收穫前提供適作綠肥種子，如油菜、埃及三葉草、苕子、向日葵、蕎麥等至各地鄉（鎮、市、區）農會供農民免費領取。

農糧署強調，經過長期推廣，冬季休閒期種植綠肥已融入現行耕作制度之中，不僅兼顧環境永續、農業生產與生態平衡，更能強化土壤健康及肥力，有效減少化學肥料使用，進而維護良好生產環境與美化鄉村景觀。