冬季緊閉門窗恐釀中毒危機！一氧化碳成隱形殺手

受冷空氣影響氣溫急降，一氧化碳中毒事件進入高峰期。冬季熱水器使用量大增，瓦斯熱水器若安裝在通風不佳位置，燃燒不完全就會產生無色、無味、無臭的一氧化碳，成為危及生命的無形殺手。

瓦斯熱水器若安裝在通風不佳位置，燃燒不完全就會產生無色、無味、無臭的一氧化碳。（示意圖／Pexels）

衛生福利部桃園醫院護理師謝銘峮表示，一氧化碳具高度親和力，吸入後會迅速與血紅素結合，使血液喪失攜氧能力，全身組織特別是腦部與心肌會陷入嚴重缺氧。患者初期常出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、四肢無力等症狀，許多民眾誤以為只是感冒而延誤就醫。若進一步出現意識不清、步態不穩甚至昏迷，代表中毒情況已十分危急。

衛生福利部桃園醫院副院長鄭明德表示，一旦確診為一氧化碳中毒，尤其血中一氧化碳血紅素濃度超過25%，或患者有意識改變、昏厥、心臟或神經學相關症狀，都應及早接受高壓氧治療。治療過程通常在2到3個大氣壓環境下進行，可將原本約5小時的清除時間減至20至30分鐘，迅速解除血紅素被占據狀態，同時以高濃度溶解氧搶救缺氧中的腦部與心肌細胞。

患者有意識改變、昏厥、心臟或神經學相關症狀，都應及早接受高壓氧治療。（示意圖／Pixabay）

鄭明德提醒，一氧化碳中毒後常見遲發性神經後遺症，例如記憶力衰退、注意力下降、失智或類似帕金森氏症候群症狀，若未及時治療可能對生活造成長期影響，因此搶時間尤其重要。

謝銘峮再次強調，預防永遠比治療更有效。民眾務必確保熱水器外置並保持良好通風，或選用具安全裝置的強制排氣型機種。若懷疑身邊有人中毒，第一時間應開窗通風並將患者移至空氣流通處，再立即撥打119送醫。她提醒，冬季用氣量大，一定要提高警覺，守護自身與家人健康與安全。

