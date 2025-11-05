冬季聯盟名單揭曉 旅日球星黃錦豪、陽柏翔成焦點

2025亞洲冬季棒球聯盟即將登場，由台、日、韓三國共五支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是睽違六年後再度組隊出征。日、韓兩國參賽名單正式公布，各隊皆派出頂尖陣容迎戰，其中更有兩位旅日台灣好手入列日職聯隊，為今年冬盟增添話題與看點。

日職聯隊由9支球團組成，共29名球員參賽，參賽名單中最大亮點，莫過於兩位旅日台將，分別為巨人隊左投黃錦豪與樂天內野手陽柏翔，兩人將以日職球員身份在冬盟亮相，成為本屆焦點人物。

廣告 廣告

投手群方面，日職聯隊以育成與年輕潛力股為主，入選的不少人皆被視為未來一軍人選，讓這些年輕潛力股們，可以藉由跟國際球員的對陣，獲得更多賽場上的經驗，以此獲得成長。

此外，自2017年起，JABA日本社會人隊年年參與冬盟，2019年曾奪下冠軍，去年也打進冠軍戰，實力堅強。投手部分，將由效力社會人中名門球隊東京瓦斯伊東佳希出戰，雖然伊東身材不起眼，卻擁有150公里火球實力，多次在全國大賽擔任主戰投手。

睽違六年，韓職聯隊再度組隊來台，由國家體育部隊「尚武」及樂天巨人選手組成，「尚武」包含KBO各隊正在服兵役選手，總教練為朴治王，2019年韓職聯隊同樣由他領軍。今年冬季聯盟即將開打，包括日職潛力新星、社會人勁旅，還是韓職火力戰線都讓球迷期待不已。