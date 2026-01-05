冬季肌膚乾燥怎麼保養？5 款年末精選質感保養，從髮膚到體內維持最佳狀態

入冬後氣溫驟降、濕度下探，肌膚與頭髮首當其衝出現乾燥、緊繃與敏感狀況；再加上年末聚餐頻繁、作息紊亂，內外失衡更容易讓狀態快速下滑。醫師也提醒，冬季保養關鍵不只在「補」，更在於維持屏障穩定與身體代謝節奏，避免一次過度刺激。從保濕修護、髮絲養護到腸道順暢，選對適合的日常保養品，才能在忙碌的年末時刻，依然維持看得見的好狀態。

GAMARDE 法國珂瑪德 全效晶亮精華油

質地清爽不黏膩，無論臉部、身體或髮絲皆可使用，是冬季極具質感的全方位保養選擇。 source：GAMARDE 法國珂瑪德

以高達 70% 珍貴植物油為基底，結合摩洛哥堅果油、向日葵籽油與荷荷芭油，並融入來自法國布列塔尼的海茴香精萃，被譽為植物界的「天然膠原」。能深度滋養乾燥肌膚、強化修護力，同時淡化細紋與暗沉，讓肌膚恢復柔嫩透亮。質地清爽不黏膩，無論臉部、身體或髮絲皆可使用，是冬季極具質感的全方位保養選擇。

INNISFREE 3 秒超導保濕快充 綠茶神經醯胺牛奶水精華

以 INNISFREE 40 年研發的「美肌綠茶」為核心，搭載全新「超導綠茶保濕科技™」 souce：INNISFREE

以 INNISFREE 40 年研發的「美肌綠茶」為核心，搭載全新「超導綠茶保濕科技™」，將綠茶水與綠茶籽油透過膠囊科技完整封存，帶來比一般玻尿酸更深層的補水效果。再加上綠茶神經醯胺，能快速滲透、強化肌膚屏障、舒緩乾燥泛紅，長效保濕力可達 72 小時，真正實現忙碌生活中的即時保濕快充。

KOZI 滋養賦活乳霜

主打 10 大無添加配方，溫和低敏不造成肌膚負擔 souce：KOZI

主打 10 大無添加配方，溫和低敏不造成肌膚負擔，結合 MIT 醫美技術與超過 70 年製藥研究背景，為冬季脆弱肌膚提供穩定修護。添加有機角鯊烯與積雪草，提升彈潤與緊緻度；搭配粉紅岩薔薇與大馬士革玫瑰精油，精準對抗壓力型老化。透過超導微囊科技，讓植萃成分深入作用，為年末疲憊肌膚補回豐潤能量。

Schwarzkopf 施華蔻 GLISS 髮肌煥生精油髮膜

冬季乾燥不只影響肌膚，髮絲結構同樣需要加倍修護 souce：Schwarzkopf 施華蔻

冬季乾燥不只影響肌膚，髮絲結構同樣需要加倍修護。GLISS 髮肌煥生精油髮膜採用髮肌煥生科技，從髮芯到毛鱗片全面強化修護力，使頭髮強韌度顯著提升。97% 天然成分結合馬魯拉奢華油，為髮絲形成保護膜、撫平毛躁，洗後即可感受柔順水潤光澤，讓秀髮在冬天依然維持沙龍級質感。

娘家 益生菌順暢有酵強效版

年末大餐一攤接一攤，消化道節奏卻容易跟不上 souce：娘家

年末大餐一攤接一攤，消化道節奏卻容易跟不上。娘家益生菌順暢有酵強效版以 NTU 101 專利益生菌為核心，搭配 19 種消化酵素與雙益生質，從消化、吸收至代謝層層協助調整體內環境。餐後補充一包，幫助順暢排空、減輕負擔，讓享受美食與維持輕盈狀態不再二選一。

