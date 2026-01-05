冬季肌膚乾燥怎麼保養？5 款年末精選質感保養，從髮膚到體內維持最佳狀態
入冬後氣溫驟降、濕度下探，肌膚與頭髮首當其衝出現乾燥、緊繃與敏感狀況；再加上年末聚餐頻繁、作息紊亂，內外失衡更容易讓狀態快速下滑。醫師也提醒，冬季保養關鍵不只在「補」，更在於維持屏障穩定與身體代謝節奏，避免一次過度刺激。從保濕修護、髮絲養護到腸道順暢，選對適合的日常保養品，才能在忙碌的年末時刻，依然維持看得見的好狀態。
GAMARDE 法國珂瑪德 全效晶亮精華油
以高達 70% 珍貴植物油為基底，結合摩洛哥堅果油、向日葵籽油與荷荷芭油，並融入來自法國布列塔尼的海茴香精萃，被譽為植物界的「天然膠原」。能深度滋養乾燥肌膚、強化修護力，同時淡化細紋與暗沉，讓肌膚恢復柔嫩透亮。質地清爽不黏膩，無論臉部、身體或髮絲皆可使用，是冬季極具質感的全方位保養選擇。
INNISFREE 3 秒超導保濕快充 綠茶神經醯胺牛奶水精華
以 INNISFREE 40 年研發的「美肌綠茶」為核心，搭載全新「超導綠茶保濕科技™」，將綠茶水與綠茶籽油透過膠囊科技完整封存，帶來比一般玻尿酸更深層的補水效果。再加上綠茶神經醯胺，能快速滲透、強化肌膚屏障、舒緩乾燥泛紅，長效保濕力可達 72 小時，真正實現忙碌生活中的即時保濕快充。
KOZI 滋養賦活乳霜
主打 10 大無添加配方，溫和低敏不造成肌膚負擔，結合 MIT 醫美技術與超過 70 年製藥研究背景，為冬季脆弱肌膚提供穩定修護。添加有機角鯊烯與積雪草，提升彈潤與緊緻度；搭配粉紅岩薔薇與大馬士革玫瑰精油，精準對抗壓力型老化。透過超導微囊科技，讓植萃成分深入作用，為年末疲憊肌膚補回豐潤能量。
Schwarzkopf 施華蔻 GLISS 髮肌煥生精油髮膜
冬季乾燥不只影響肌膚，髮絲結構同樣需要加倍修護。GLISS 髮肌煥生精油髮膜採用髮肌煥生科技，從髮芯到毛鱗片全面強化修護力，使頭髮強韌度顯著提升。97% 天然成分結合馬魯拉奢華油，為髮絲形成保護膜、撫平毛躁，洗後即可感受柔順水潤光澤，讓秀髮在冬天依然維持沙龍級質感。
娘家 益生菌順暢有酵強效版
年末大餐一攤接一攤，消化道節奏卻容易跟不上。娘家益生菌順暢有酵強效版以 NTU 101 專利益生菌為核心，搭配 19 種消化酵素與雙益生質，從消化、吸收至代謝層層協助調整體內環境。餐後補充一包，幫助順暢排空、減輕負擔，讓享受美食與維持輕盈狀態不再二選一。
【延伸閱讀】
蓋白髮髮型推薦8款！40歲減齡髮型：短髮、中長髮、層次剪耐看不顯老
其他人也在看
陳喬恩素顏近照嚇壞粉絲！臉上「長怪物」不是老化，竟是1健康警訊
藝人陳喬恩日前在社群曬出超近距離素顏照，卻自爆「眼角長了怪物」，畫面一拉近立刻引發熱議。原來不是過敏也不是熬夜黑眼圈，而是很多人都中過的麥粒腫（針眼）。到底為什麼會突然找上門？又該怎麼處理、怎麼預防，女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
秋冬一到皮膚就乾癢？醫揭「真正關鍵」教穩定膚況正確做法
【健康醫療網／編輯部整理】隨著氣溫下降、空氣轉冷乾燥，肌膚不再面臨夏日的油光與紫外線威脅，反而進入「乾癢、脫屑、緊繃」的高風險期。國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲指出，秋冬時節氣候濕度驟降，加上長時間待在冷氣房或暖氣環境中，導致屏障功能受損，皮膚水分流失速度明顯加快。無論是年輕族群還是熟齡肌膚，都可能出現乾裂、泛紅或敏感等困擾。要讓皮膚保養真正有效，核心在於「強化屏障、修護保濕、穩 定膚況」 從乾燥到發炎 秋冬膚況失衡的連鎖反應 林鳳玲主任說明，皮膚屏障位於角質層，由角質細胞與脂質（如神經醯胺）組成，猶如一道防護牆，能防止水分 流失並抵禦外界刺激。然而當溫濕度降低、皮脂分泌減少時，這道屏障容易出現裂隙，使天然保濕因 子與脂質含量下降。結果就是膚況乾燥、脫屑、刺癢，甚至引發紅疹與濕疹。若未及時修護，長期失衡的屏障會導致慢性發炎與加速老化，形成所謂的「發炎性老化」。 秋冬保養關鍵 不同年齡的重點一次看 因此，秋冬的關鍵不在於「抑油美白」，而是回到「保濕與修護」的根本。只有當皮膚屏障健康時，任何抗老、美白、再生機制保養才能有效發揮。不同年齡的肌膚保養攻略： ‧20世代：穩定膚況、預防乾敏即使皮脂健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 3
紅豆薏仁水非萬能除濕劑！中醫師：體質虛寒喝多恐更疲倦
許多民眾認為濕氣重就該狂喝紅豆薏仁水，以為能快速除濕、消水腫。周宗翰中醫師指出，紅豆薏仁水並非濕氣的「除濕機」，猛灌也不會自動幫助排除體內濕氣，更可能因體質不適合而造成反效果。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
熬夜+睡不熟恐讓你「老超快」！按摩2穴位配1招睡更好
日夜作息不規律、睡眠品質不佳，不僅讓許多人精神不濟，更可能加速身體老化進程。中醫師林姸余指出，睡眠是人體進行自我修復的關鍵時刻，若長期熬夜或睡眠不足，不僅會使慢性筋骨疼痛難以緩解，還會讓皮膚老化速度加健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
2026最新精華評比！今年爆紅的PDRN精華、抗痘精華誰最值得收？
首先在補水修護這一題， THE FACE SHOP今年討論度最高的ALLTIMATE PDRN玻尿酸7潤澤精華，完全命中「少成分、高效率」的保養趨勢！它把近期保養圈最紅的PDRN，搭配七種不同分子大小的玻尿酸，從補水到鎖水一次包辦，質地卻意外清爽不黏！實際使用最有感的是肌膚澎潤度和上妝服...styletc ・ 2 天前 ・ 3
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 245
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 35
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 347
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 70
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 1
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 5
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 186
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 172
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 1