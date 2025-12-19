冬季腦中風高峰！ 掌握「FAST+BE」進階口訣助保命
【NOW健康 楊芷晴／特別報導】在台灣，每年12月至2月是腦中風的好發高峰期。除了天氣寒冷之外，歲末年終的各式聚餐，常造成高血脂；加上飲酒、咖啡易導致脫水，使得水分補充不足。醫師提醒，多項危險因素加總，民眾千萬不可大意。
冬天血管收縮、少喝水！ 醫：恐增加腦中風發生機率
晞醫診所院長盧炳昇醫師指出，天氣濕冷體感溫度低，誘發交感神經亢奮，導致周邊血管收縮，血管會變硬，血壓也會上升，若本身有高血壓，更容易造成血管壓力變大，進而產生腦出血的機率。另外，冬天寒冷，很多人不愛喝水，如果喝水量太少，加上血液較為濃稠，導致血流減緩，血液中的血小板容易凝結，形成小血栓，就可能造成缺血性中風。
腦中風主要可分為缺血性腦中風和出血性腦中風兩大類，缺血性腦中風是血管阻塞，約占7成；出血性中風是血管破裂，約占3成。出血性中風常發生在血管轉彎處如接近腦幹、小腦，或是腦血管由粗轉換到細的區域，血流突然增加或血壓驟然上升，很可能引起血管破裂，死亡風險也高。
缺血性腦中風與血液循環不良有關 高危險群特別留意
缺血性中風成因則與亞洲人飲食西化有關，常見血脂肪高的基因，動脈硬化的比例也較高。盧炳昇醫師表示，動脈硬化會出現3大危機：（1）供應心臟的冠狀動脈因斑塊堆積變狹窄；（2）下肢循環不佳，引發間歇性跛行；（3）頸動脈則因長期高血脂、高血壓，形成血管鈣化、狹窄，導致血流不足或阻塞。
盧炳昇醫師歸納腦中風高危險群，主要為患有代謝症候群者，尤其是三高（高血壓、高血脂、高血糖），這些狀況會長期慢性破壞血管，導致斑塊累積與鈣化，若斑塊脫落游移至腦部或心臟，便會引發腦中風或心肌梗塞。此外，心房顫動造成的心跳不規律會引起血液亂流並形成小血栓，一旦流到腦部，亦是導致腦梗塞的關鍵因素。
值得注意的是，缺血性腦中風與血液循環不良有關，對此盧炳昇醫師解釋，通常心臟強壯和血管健康，很少會出現手腳冰冷現象，如果長期感覺手腳冰冷或末梢循環不好，須留意三高的控制，而末梢循環好壞，通常是評估未來中風機率的指標之一。
預防腦中風首要須控制三高 辨識中風進階口訣 FAST+BE
腦中風的徵兆可用 FAST 口訣快速辨識，F（Face臉部）：臉部表情與嘴角是否左右對稱，微笑或說一；A（Arm手臂）：兩手自然平舉，是否單手無力；S（Speech言語）：說話是否口齒不清或語無倫次；T：（Time時間）即刻撥打119，盡速就醫，請專業人員評估。
另外，更進階6字口訣則是加上「B、E」，B（Balance平衡）：請患者走一小段路，盡量走直線看有無異常；E（Eye視覺），是否無感覺眼前一片黑，或有視覺缺損現象。以上若發生任一症狀，建議就醫評估，掌握黃金治療期。
中風醫學會指出腦中風掌握黃金期有2項重要治療方式：施打血栓溶解劑（約3小時）、以及機械性動脈取栓（約6至8小時）。一般來說，發作3小時內送到醫院，盡早注射血栓溶解劑或是接受動脈取栓治療，越有機會扭轉中風、降低後續失能的程度。
盧炳昇醫師強調，預防腦中風首要須控制三高，此外，吸菸者須戒菸，菸裡的尼古丁是造成血管硬化的高度危險因子，研究顯示吸菸者罹患心肌梗塞、腦中風的機率高出3至6倍；有家族史應提前防範，也可在醫師建議下，服用低劑量的阿斯匹靈，或服用銀杏製劑作為保健之用。
銀杏葉萃取物 有助改善循環、提升記憶力
冬季氣溫低，許多民眾會擔心發生腦中風希望加以預防，晞醫診所主任藥師顧玲嘉表示，市面上有許多打通血路循環改善劑，可促進血流和血管擴張如坊間常見保健品納豆激酶或是銀杏葉萃取物。
民眾來藥局諮詢時常會問：「為什麼成分相同的藥，有些吃了有感、有些吃了好像沒感覺？」顧玲嘉藥師解釋，這是因為不同藥廠在製程上會有差異，藥物中添加的賦形劑不同，藥物安定性、溶解釋放程度和吸收效果也有所不同，因此，會建議民眾在選擇坊間保健品時，選擇知名品牌較有保障。
銀杏類保健品在市面上種類相當多元，顧玲嘉藥師以循利寧為例，其主要成分為目前科學研究廣泛認可的銀杏葉萃取物，此成分經過嚴格控制，比例標示和萃取過程符合國際標準化，能攝取到足夠且穩定的活性成分，服用安全且相對有效。
▲顧玲嘉藥師以循利寧為例，主要成分為目前科學研究廣泛認可的銀杏葉萃取物，實證顯示能促進腦部和末梢血液循環。（圖／顧玲嘉藥師提供）
實證顯示，銀杏葉萃取物能促進腦部和末梢血液循環，作用在腦部可以提升記憶力，或改善專注力等認知功能，對老年人是很好的保健成分；不僅如此，也可以緩解耳鳴、暈眩症狀，並改善末梢血液循環如手腳冰冷、手麻腳麻症狀，銀杏葉萃取物內富含的類黃酮抗氧化也有助保護神經元。
顧玲嘉藥師指出，銀杏本身具有活血以及血管擴張功效，若正在服用抗凝血藥物或抗血小板藥物，或服用降壓藥物，可以諮詢醫師或藥師，調整適當的安全劑量。
顧玲嘉藥師分享一名70歲女性看診時主述腳踝疼痛、發麻，醫師問診時觸碰到患者的手腳非常冰冷，血液循環極差，門診開立銀杏營養針劑點滴注射後症狀改善，建議返家後早晚服用2顆口服循利寧，待症狀逐漸好轉，可改為每天2顆持續保養至少3個月，有助降低日後腦中風的發生。
冬季防中風！早晨務必保暖頭頸四肢 搭配健康飲食與運動
盧炳昇醫師提醒，天氣寒冷早晨出門前，應將頭頸部、大腿、膝窩、手腕和腳踝部位做好保暖措施，穿上禦寒外套，而足部保暖對於糖尿病患和下肢缺血的患者尤其重要，若使用電暖器升溫，記得多補充水分，以免產生脫水；睡覺使用電熱毯應定時定溫、暖暖包應隔著衣物確保安全，避免慢性灼傷。
顧玲嘉藥師則建議，平時要固定運動，選擇微流汗的有氧運動，提升心肺能力；飲食減少紅肉和動物類油脂攝取。日常除了可適量服用銀杏葉製劑，促進血液循環，也可補充抗氧化、抗發炎和保護心血管的保健品如魚油EPA等，降低心血管疾病發生。
