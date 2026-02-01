冬季致命警訊 醫：逾5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症 猝死風險高

冷氣團一波波，「冬天是猝死高峰期」，醫師提醒，超過5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症，造成夜間缺氧，心臟負荷將達極限，只吃降血壓藥，治標不治本，可能在睡夢中發生憾事。

醫師提醒，超過5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症，造成夜間缺氧，心臟負荷將達極限。（示意圖／Getty Images）

阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最常見的特徵就是「鼾聲如雷」，睡覺打呼不只是吵，更是冬季致命警訊，隨著大陸冷氣團再度南下，溫度驟降，萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳近日透過新聞稿指出，長期打呼會造成睡眠中反覆缺氧，會迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈。

廣告 廣告

陳伯岳表示，睡眠呼吸中止症患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，導致身體處於「間歇性缺氧」狀態。這種缺氧壓力會強制啟動交感神經，使心跳加速、血管劇烈收縮，造成血壓在夜間異常飆高。因為長期下來血管壁受損硬化，所以大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率。

陳伯岳說，尤其正值冬季氣溫下降，本就容易使血管收縮，再加上阻塞性睡眠呼吸中止症造成夜間缺氧，心臟負荷將達到極限。據臨床經驗，超過5成高血壓患者合併睡眠呼吸中止症，若只吃降血壓藥、不治療阻塞性睡眠呼吸中止症，隨時可能在深夜發生憾事。

除了心血管危機，睡眠呼吸中止症更是減肥殺手。陳伯岳解釋，呼吸中止導致無法進入深層睡眠，造成瘦素分泌減少，使大腦不容易接收飽足訊號；同時飢餓素分泌增加，讓人食慾大增，且特別渴望高熱量、高糖食物。

陳伯岳指出，當睡眠呼吸中止症患者變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，更會直接壓縮呼吸道；腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。控制體重並使用正壓呼吸器對睡眠呼吸中止症有明顯效益，睡眠呼吸中止並非完全不可逆。

開業睡眠技師主任陳奕潔呼籲，民眾可利用國際通用量表自我評估，包含打呼聲大到可以從關閉的門外聽到、白天經常覺得疲勞、被枕邊人發現睡眠中呼吸停止或嗆到、患有高血壓、身體質量指數（BMI）大於35、年紀超過50歲、頸圍較粗、性別為男性等。

陳奕潔說，若民眾在上述8項自我評估指標裡，符合3項以上，即為睡眠呼吸中止症的高風險族群。若發現自己或枕邊人有高風險特徵，切勿輕忽，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，其中居家睡眠檢測可在熟悉的家中完成睡眠呼吸中止症專業評估。