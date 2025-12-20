冬季蔬菜供應鏈新亮點 永靖青農邱余盛潔白苦瓜提升市場競爭力

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】一向被視為夏季代表的苦瓜，竟在即將進入2025年冬季前夕，於永靖鄉的阿盛溫室無毒蔬果園出現在市場上果實潔白如玉、口感甘爽，讓消費者驚艷，也為在地小農帶來新的契機。果園青農人邱余盛表示，過去苦瓜多於夏季栽培，南部如屏東因為氣候溫暖，冬季仍有產出；但到中部以北，低溫常讓苦瓜難以結實。為了挑戰季節限制，他從夏季試種開始，逐步改良溫室保溫設備、篩選適合冬季栽培的品種，並搭配無毒栽培管理，終於讓冬季產出成為可能。

刷新彰化只能種出夏季苦瓜的觀念，永靖鄉阿盛溫室無毒蔬果園竟可以憑藉優異的溫室設備種出冬季苦瓜。（圖／記者周厚賢攝）

廣告 廣告

「如果能提升溫室保暖、選對品種，冬天一樣可以產出高品質的苦瓜。」邱余盛說。他強調所選品種風味甘美、清爽，口感適合生食或製成沙拉；第一批收成上網分享後，立刻被網路群組預訂一空，這讓他更有信心繼續擴大栽培。為了保障產量與品質，阿盛溫室採取多項防護措施：全罩式防護、阻絕昆蟲與飛鳥進入，並使用嚴選有機肥料，以降低病害與外來污染風險。

在阿盛溫室無毒蔬果園，嚴密的防範措施是杜絕蟲鳥與病菌進入園區的最好屏障。（圖／記者周厚賢攝）

「能在冬天種苦瓜，最大的支持力量來自我功能完善的溫室」邱余盛表示，在這樣受控且溫暖的環境下，苦瓜能抵禦寒流影響，穩定成長，並且提高上市時的外觀與風味，使其成為冬季市場上搶手的蔬菜。據在地農業專家指出，台灣農業的優勢向來來自農民願意嘗試與改良栽培技術。阿盛溫室這類從品種選定、溫室調控到無毒管理的整合作法，正是提升國內農產品競爭力的典型案例。邱余盛也認為，隨著經驗累積，冬季生產高品質苦瓜並非難事，未來可望成為穩定供應的季節性作物。