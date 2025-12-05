冬季血庫吃緊 民進黨桃園市黨部號召民眾挽袖捐血

【警政時報／崔兆慧 桃園報導】民進黨桃園市黨部委託桃園市志工服務發展協會，今（5）日在龜山捐血亭舉辦「讓愛延續 熱血相挺」公益捐血活動，因應冬季血庫易出現庫存吃緊的情況，號召民眾挽袖捐血，為醫療量能盡一份心力。

民進黨桃園市黨部委託桃園市志工服務發展協會，今（5）日在龜山捐血亭舉辦「讓愛延續 熱血相挺」公益捐血活動。（記者崔兆慧攝）

民進黨桃園市黨部執行長謝柏晟指出，醫院用血量不僅在夏季高溫時會飆升，冬季氣溫驟降時也常面臨供不應求，他表示，黨部規劃捐血活動的初衷，就是希望能透過實際行動支持醫療端，「希望民眾空出一些時間，來捐血亭捐出熱血。」

廣告 廣告

謝柏晟透露，今日氣溫較低，加上活動前後鄰近區域也辦理多場捐血活動，可能使民眾意願受到影響，但黨部仍對今日成果相當樂觀，預期可望達到 100 袋的募集量，「可以達到前幾場的成績。」

此外，為鼓勵民眾挽袖響應，在地民意代表也一同響應公益。謝柏晟表示，此次活動特別獲得龜山區市議員李宗豪、陳雅倫支持，分別提供洗碗精、口罩等民生用品作為捐血贈品，盼能增加民眾參與誘因，提升捐血量能。

民眾挽袖捐熱血可獲贈精美禮品。（記者翻攝）

謝柏晟表示，本月24日在愛買桃園店（桃園市桃園區中山路939號）還有今年最後一場捐血活動，黨部期盼藉由與地方民代合作，讓活動更圓滿，也讓善意在社區中持續擴散。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光