冬季衣服曬不乾？黃金5小時內不乾恐狂長菌 達人教5招室內快乾祕訣

生活中心／王文承報導

專家指出，若濕衣物在5小時內無法乾燥，恐成為「莫拉氏菌」等細菌的溫床。（示意圖／翻攝自pixabay）

冬季氣溫逐漸下降，加上東北季風帶來濕冷陰雨，不少民眾都苦惱衣服怎麼晾都不乾，甚至產生令人作噁的霉味。專家指出，若濕衣物在5小時內無法乾燥，恐成為「莫拉氏菌」等細菌的溫床。對此，日本洗衣達人大貫和泉分享室內晾衣的5大撇步，讓衣物在潮濕天氣中依然能快速乾爽，不怕把細菌穿上身。

根據《週刊女性 PRIME》報導，大貫和泉表示，細菌在潮濕環境中特別容易繁殖，若未立即晾乾，或將濕衣物與乾衣物一同堆放，都可能讓衣物變成細菌培養皿。例如把穿了8小時的襪子與濕毛巾一起放進洗衣籃，在室溫25度下放置18小時，細菌量就會暴增100倍，並伴隨明顯異味。

她強調，不想越洗越臭、越洗越多細菌，最重要的就是「盡快將衣服弄乾」。如果能在5小時內乾燥，異味產生的機率會大幅降低，因此不要讓洗好的衣服長時間留在洗衣機裡，應立即晾起、保持通風。

以下為日本專家提供的5大室內曬衣訣竅：



1. 室內曬衣選「小房間」比大客廳更有效率

《news every.》節目指出，若有使用除濕機或電風扇，小空間的乾燥速度更快，濕度較容易被控制。

2. 電風扇擺放要「與衣物平行」

家事達人河野真希提醒，風向要沿著衣物「平行」吹，讓風能穿過衣與衣之間；若垂直吹，容易被單件衣物阻擋，乾燥速度大打折扣。

3. 按厚薄、材質交錯吊掛

大貫和泉建議，將薄、短、易乾的合成纖維掛內側，厚重的棉質與牛仔褲掛外側，可形成風流通道，加速乾燥。

4. 避免把衣服曬在靠牆位置

靠牆通風差，空氣無法流入衣物背面，且牆面髒污可能沾染衣物，影響清潔效果。

5. 厚重衣物晾前「甩5下」更快乾

清潔講師杉美佐子表示，甩動可讓纖維鬆開、立起，增加接觸空氣的表面積，毛巾、毛衣等厚重衣物會乾得更快。

