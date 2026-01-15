冬季衣櫥必備「麂皮單品」 70年代復古質感穿搭，輕鬆打造老錢風Look





每年秋冬必備的時尚關鍵字絕對是「麂皮」，今年各大一線品牌紛紛向 70 年代的波西米亞風情致敬，讓麂皮不再只是保暖的工具，正式回歸成為最具代表性的時尚關鍵字。麂皮天生就自帶一種「老錢風」的低調奢華與慵懶知性，如果你想在今年秋冬穿出不費力的高級感，以下四個麂皮穿搭提案絕對值得收藏。

1.麂皮外套：打造洗練的職場風範

比起傳統西裝面料的嚴肅，麂皮材質多了一份隨性與故事感。它是將復古與專業結合得最好的單品，可以選擇經典的焦糖色或深巧克力色，內搭簡約的單色 T-shirt 或高領針織衫，透過硬挺剪裁與柔軟質地的對比，不僅能平衡正式感，也能展現出不經意的優雅。

2.麂皮半身裙：優雅的法式復古風情

如果你想嘗試溫柔風格，麂皮半身裙是不可或缺的本命單品。不同於皮革的冷冽，麂皮特有的柔軟垂墜感能隨著步伐擺動，展現出不經意的隨性美，尤其挑選A 字剪裁還能巧妙修飾臀腿線條，更自帶一種 70 年代的懷舊濾鏡。

3. 麂皮托特包：大容量的慵懶美學

如果你還不敢大面積嘗試麂皮服飾，那就從配件開始！今年大尺寸的麂皮托特包是時裝周出現率最高的「It Bag」，只要在穿著簡單的長版風衣或大衣時，揹上一只帶有自然垂墜感的麂皮大包，瞬間就能提升整體造型的隨性感！

4. 麂皮靴：波西米亞風的現代演繹

無論是短靴還是長靴，麂皮的質地比起亮面皮靴更顯柔和，柔和的霧面材質中和了靴款的銳利感，無論是率性的西部短靴或是修身的長筒款式，麂皮靴不僅承襲了異國情調的浪漫，更可以在穿搭中點綴出一種充滿質感的復古張力。

