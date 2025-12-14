冬季補身！全家開吃雙月4大經典鮮食 這裡有酒釀蛋包、雞蛋糕太銷魂
記者李鴻典／台北報導
冬至將近，迎接一年中最長的夜，就用一口暖到心裡的熱湯補足元氣！看準冬至食補需求，全家化身為「不打烊食補廚房」，再次攜手米其林必比登推介的台味名店「雙月」，推出殿堂級聯名新品，復刻老饕最愛的經典美味。
不僅有鮮甜濃郁的「蛤蜊燉雞腿湯」、香氣逼人的古早味「香菇油飯」、辣中帶麻的「愛恨椒芝麵」，更把雙月獨家秘製的阿甘剝皮辣椒入料，推出「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」，暖胃過冬， 12/10-12/23 期間，會員購買雙月聯名系列全品項商品享88折。
Let’s Tea同步推出滋補系暖心甜湯，充滿堅果香氣的「芝麻糊糊」搭配雙色地瓜圓，喝起來濃而不膩、滑順暖心，12/10-1/6嚐鮮價單杯 59元(原價65元) ；去年推出即備受喜愛的台味甜品「燒燒仙草」，限時優惠價單杯39元即可入手。
雙月也攜手擁有超過120年釀酒工藝的臺灣菸酒公司，共同研製冬季限定湯品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，將台酒嚴選紹興酒的陳香、雞腿肉的飽滿與剝皮辣椒的鮮辣交織，化成這個冬天最暖的味道。「甕藏紹興剝皮辣椒雞」以台酒傳統「夏麴冬釀」的古法紹興酒為基底，酒香高雅細緻，蘊含「香、醇、甘、綿」的層次。雙月團隊以文火慢燉雞腿，使剝皮辣椒的微辣鮮甜與紹興酒香緩緩融合，入口先是酒香、隨之是微辣甘甜，最後化為喉間的暖意。
「甕藏紹興剝皮辣椒雞」即日起於全台雙月門市限量供應，亦可透過外帶或外送平台享用。12/15–12/17 開賣限定活動，凡於前三日內用台酒 × 雙月『甕藏紹興剝皮辣椒雞』，即可獲得台酒 『VINATA 酒粕水嫩保濕面膜』乙片（每日數量有限，送完為止）。
冬至將至，不僅要吃湯圓，更要來碗暖心甜湯，台北兩大傳奇老店，以江浙名菜與酒釀湯圓聞名的「蔡萬興」與台北最老蛋行「協興蛋業」首度攜手舉辦「冬至快閃」活動，於12/20、12/21週末兩天在萬華知名地標新富市場前(萬華世界下午酒場前)設立快閃店，將傳統酒釀蛋做法升級，帶來少見的「酒釀蛋包」，更突發奇想推出期間限定的「酒釀雞蛋糕」，以甜而不膩的微醺滋味，挑戰冬至最迷人的大人系甜點。
市售酒釀蛋多以打散的「蛋花」呈現，但真正的老饕都知道，一顆完整的「水波蛋」才能完整吃出酒釀的香甜與雞蛋的原味，蔡萬興與協興蛋業這次合作堅持回歸傳統，現場製作耗時且考驗技術的「酒釀蛋包」，協興蛋業特別選用通過嚴格化學檢驗、達到生食級標準，供應米其林餐廳的放牧土雞蛋，蛋黃飽滿硬挺、毫無腥味，半熟的蛋黃配上蔡萬興酸甜回甘的酒釀湯底中，濃郁的蛋香被溫熱的酒氣激發，口感、香氣更加滑順細緻，展現單純食材的最頂級享受。
除經典甜湯，本次快閃的最大亮點莫過於創新推出的「酒釀雞蛋糕」，一口咬下，先是感受到酥脆的外皮，緊接著是濃郁蛋香與酒釀特有的淡淡米麴酸甜在口中交織，甜而不膩、尾韻還帶有點酒香，被譽為是專屬冬至的「大人味雞蛋糕」。主辦單位提醒，雖然冬至過後，仍可在蔡萬興本店品嚐到這款頂級的「酒釀蛋包」，但這款結合兩家老店新創的「酒釀雞蛋糕」僅在快閃活動兩日限定販售，想體驗米其林等級的雞蛋工藝與老字號酒釀撞擊出的新滋味，務必把握機會前往嚐鮮。蔡萬興 x 協興蛋業冬至聯名快閃：2025/12/20 (六) - 12/21 (日) 10:00-17:00，萬華世界下午酒場前(臺北市萬華區三水街70號)。
年末最強日系款待，王品旗下頂級日系品牌「阪前鐵板燒」和「藝奇 日式料理」，同步推出主餐升級禮犒賞饕客味蕾。即日起到「阪前」加價498元可將主餐從「稻燒日本A5黑毛和牛」升級為「日本A5黑樺牛 | 御選老饕」。前往「藝奇」消費任一客880元的「極炙套餐」，出示社群或官網活動畫面，即可將主餐免費升級為「極上火焰和牛牛排」，用匠心料理慰勞辛勤一整年的自己。
「阪前」本季更提供限量單品優惠加價購，加價368元即可品嚐原價580元的北海道北寄貝佐海藻奶油，原價980元的極上帝王蟹腳加價499元就能大啖美味。12/31前，到店內用消費套餐，並於社群打卡且標註品牌官方帳號，再招待松葉蟹海鮮珠寶盒。
迎接即將到來的跨年夜，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市將於12月31日推出多款跨年限定套餐，邀顧客以最動人的方式迎接璀璨2026的到來。本次特別規劃三大主題體驗：觀景座位區「雙人美景套餐」，以浪漫視野陪伴戀人與好友共享跨年時刻；山形客席區「音樂共感跨年派對」，以現場節奏與跨年氛圍點燃夜晚熱度，以精緻饗宴、專屬禮遇與頂樓煙火視角打造極致跨年儀式感。誠摯邀請各位顧客蒞臨星巴克典藏DREAM PLAZA台北，以多元體驗與滿載儀式感的時刻相伴，在燦爛星光下迎向嶄新的2026。
星巴克典藏DREAM PLAZA台北的人氣打卡亮點─山形客席區，將於跨年夜推出「音樂共感跨年派對」。內含2026年跨年禮物乙份，並由知名DJ現場打造歡樂不斷的倒數時刻，陪伴大家一起迎向嶄新的一年。每位$2,000元(含場地費)，用餐時段為22:30至01:00，讓音樂、能量與期待在此匯聚，為2026拉開最盛大的序章。於12月12日起可至DREAM PLAZA門市現場購票。
觀景座位區推出「雙人美景套餐」，以絕佳視角欣賞城市夜景，為跨年夜打造最浪漫的倒數氛圍。每套8,800元(雙人，含場地費)，內含指定主廚系列餐點乙份、指定鹹點餐食乙份、指定主廚系列甜點2份、限定調酒飲品2杯與古銅典藏星印馬克杯2個，搭配2026年跨年禮物2份與DREAM PLAZA 7樓空中花園共賞跨年煙火，讓兩人舉杯迎向新的一年。用餐時段為22:30至01:00，共同創造屬於彼此的難忘跨年記憶。於12月8日起可至DREAM PLAZA門市現場購票。
2025年獲「臺中十大伴手禮首獎」的台灣知名伴手禮品牌鴻鼎菓子，迎接2026春節推出限定新品──「開心果包心曲奇」與「烏魚子曲奇」。鴻鼎菓子今年馬年主題以「愛在一起，就是開心」作為出發點，象徵新的一年從分享與陪伴開始。禮盒採用節慶視覺與高質感設計，設計靈感來自「煙花綻放」的意象，象徵喜悅與祝福瞬間綻放、傳遞幸福。整體以紅色與金色為主色調，「烏夠開心禮盒」就是此主題量身打造的禮盒，內含兩款極具年味的節慶限定烏魚子曲奇和開心果包心曲奇。
鴻鼎菓子推出多項節慶優惠，從12/5~1/18春節早鳥感恩價折扣，禮盒以原價 79 折起回饋消費者；另外推出鐵粉專屬回饋，愛心堅果塔四款禮盒買滿五盒即可獲得價值 299 元的牛軋糖一盒。企業與福委方案同步上線，多盒享原價七折起。此外，今年亦推出三款公益限定禮盒，分別是「四喜呈祥」、「五福臨門」和「台灣烘焙大賞獎禮盒」，每售出一盒即捐贈5%銷售額到家扶基金會。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
