冬季調理「三九貼」！ 耶誕節濕冷 高山估飄雪4天

冬至過後即進入三九天，中醫師建議透過「三九貼」調理身體，強化免疫力。氣象專家也預報，耶誕節期間天氣將轉為濕冷，3000至3500公尺高山有機會降雪，台北清晨溫度可能降至攝氏14度！專家提醒民眾注意保暖，以避免引發呼吸道及心血管疾病。

冬至後補陽，用三九貼調理，中醫師認為可以改善過敏。（圖／TVBS）

冬至後進入三九天，是身體陽氣最弱、容易受寒的時期，中醫師建議透過三九貼等方式調理身體，以增強免疫力並改善過敏和疲勞等症狀。同時，氣象專家預報耶誕節期間天氣將轉為濕冷，3000至3500公尺以上高山有降雪機率，台北清晨溫度可能降至14度。專家提醒民眾注意保暖，做好身體調理，以避免呼。

吸道及心血管疾病冬至過後即進入三九天，這段期間是人體陽氣最弱、最容易受寒的時節，容易引起呼吸道疾病和心血管疾病。中醫師周宗翰表示，如果這時候沒有好好調理身體，可能會為來年春天的症狀留下病根。周宗翰解釋，三九貼是一種深層免疫調理方式，使用麻黃、附子、細辛或甘遂等溫養藥材，加上薑汁做成藥餅，貼在背部俞穴和腹部穴道上，能強化臟腑氣機循環，提升免疫力，並改善長者夜尿等問題。他特別提醒，2歲以下幼兒、孕婦及皮膚容易過敏的人不適合使用三九貼。

與此同時，氣象署技正林秉煜指出，本週耶誕節期間天氣將有明顯變化。週四至週五這段時間各地低溫可達15至18度左右，已接近冷氣團強度的冷空氣。林秉煜表示，週三至週六期間，配合溫度偏低和水氣偏多的條件，週三、週四時3500公尺以上高山有零星降雪機率。

週三至五3000至3500公尺以上高山降雪。（圖／TVBS）

氣象專家進一步分析，週三至週六期間，中部以北、花蓮以北3500公尺以上高山，以及週五、週六中部以北、東北部、東部3000公尺以上高山都有望降雪，顯示降雪範圍擴大且時間拉長，零度線高度也有降低的趨勢。

耶誕節轉冷，低溫約15至18度，迎風面較大雨。（圖／TVBS）

未來一週天氣預估，週二各地溫度回升，週三東北季風再度增強，北部和東部地區率先降溫。到了耶誕節，溫度將降得更低，夜晚至清晨低溫約12至15度，台北可能接近14度。週五清晨將達到最冷，週六清晨低溫也有13至16度。降雨方面，週三水氣開始增加，耶誕節北部和東部降雨明顯，中部山區有短暫雨。週五至週末，中部以北和東部地區也有雨。中南部溫差大，民眾應留意天氣變化。

