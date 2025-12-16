冬季賞雲海 首選合歡山

合歡山雲海。(林保署南投分署提供)

合歡山森林遊樂區位處雲霧盛行帶，大甲溪與立霧溪兩股上升氣流交會，風勢強勁且攜帶大量水氣，常見到風起雲湧的雲海畫面，搭配著層層山巒有如潑墨山水畫，是秋冬之際遊客最愛捕捉的美景。

合歡山四周高山環繞，山岳氣勢磅礡，園區內合歡東峰、尖山、主峰、石門山等步道，均是欣賞雲海最佳地點，您可放慢腳步悠閒走在步道上，近距離觀察高山動植物，恣意享受山嵐環繞，傍晚之際絢麗夕陽及翻湧的雲海登場，寧靜夜晚透澈明亮的星空，不同時刻的合歡山等您來親身體驗！

冬季山區氣溫低，上山遊客請注意保暖措施，為維護高山生態，請勿亂丟垃圾，攀登步道請依循步道路徑，勿走捷徑，以確保自身安全，相關旅遊訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)或合歡山國家森林遊樂區訂房網站(https://booking.taiwantravelmap.com/user/booking.aspx?m=1156)查詢。