冬季走訪東北角！海岸景觀、暖心溫泉、特色咖啡成冬季旅遊亮點

記者/葉佳欣報導

隨著冬季來臨，東北角海岸線迎來一年中最具氛圍的季節景色。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）表示，冬季的東北角展現柔和的海岸色調，壯闊的岬角風光，以及山海交織的自然與文化景致，不僅適合喜歡慢步調旅行的旅客，更是親子、銀髮族、國內外自由行旅客的冬季旅遊首選。

湛藍海岸線蜿蜒展開，東北角壯麗的岬角地形在冬季更顯迷人，是公路旅行與海景攝影的熱門勝地。圖/東北角風管處提供

冬季限定的東北角：灰藍海景與霧感山海的療癒魅力

冬季的東北角擁有獨特的海岸風貌。外澳、福隆、貢寮沿線常出現低飽和的霧感海景，搭配潮聲與海風，讓人心境沉澱、步伐自然放慢。鼻頭角步道、龍洞灣岬步道等地則以壯麗的海天景觀著稱，冬季視野分明，是攝影與健行愛好者的熱門地點。

遊客沿著東北角順暢的自行車道輕鬆前行，一路享受山海交織的療癒景致，是親子與運動族最愛的冬季路線。圖/東北角風管處提供

推薦冬季必遊景點

東北角冬季必遊景點包含：第一，鼻頭角步道、龍洞灣岬。壯闊山海景觀，適合登高、觀景、拍照。第二，宜蘭海岸線。霧色海景與山稜線交錯，適合散步、攝影、放空。第三，福隆、貢寮海線。鐵馬漫遊、沙灘散策，冬季更能感受海岸的靜謐氛圍。第四，礁溪溫泉、福隆溫泉。東北角兼具海岸與山林的雙溫泉特色，礁溪以「美人湯」聞名，適合親子與家庭旅遊；福隆溫泉則結合濱海景致、飯店度假與美食體驗，是冬日放鬆暖身的旅遊首選。

草嶺古道綿延的山稜步道擁有壯闊海景視野，是東北角冬季賞景健行的經典路線，深受山友與旅人喜愛。圖/東北角風管處提供

冬季最療癒的行程莫過於泡湯，東北角溫泉旅宿提供舒適的身心放鬆體驗，邊浸泡、邊享受窗外的靜謐時光。圖/東北角風管處提供

文化、美食、小鎮旅行 冬天最適合深度走讀

冬季同時適合走訪沿岸與山城聚落。頭城、瑞芳、鼻頭周邊擁有老街文化、漁村生活與歷史建築，能以輕鬆步調進行散策，品味地方故事與小吃。漫步在冬季的小鎮巷弄之間，更能感受東北角獨有的人文底蘊與生活溫度。

烏石港海灘望向龜山島的經典視角，是東北角最具代表性的風景之一，不論踏浪、散步或拍照都能找到屬於自己的放鬆節奏。圖/東北角風管處提供

從建築框景望出去的龜山島，被海風吹拂的畫面寧靜舒心，成為旅人到東北角必拍的浪漫打卡點。圖/東北角風管處提供

東北角的永續X慢旅：以最舒服的方式親近東北角

大東北角觀光圈持續推動永續旅遊與友善環境，冬季的旅遊型態也鼓勵旅客以步行、公共交通、自行車等低碳方式探索山海，讓旅程更輕鬆、環保。

此外，為促進冬季宜蘭旅遊消費並帶動地方經濟，東北角管理處結合宜蘭觀光工廠及旅宿業者推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO消費集點豪禮等你抽」活動，即日起至12月31日止，旅客只要在指定觀光工廠單筆消費滿300元或入住合作旅宿即可獲得集點券，集滿三點即可參加抽獎。獎項包含iPhone17、Switch遊戲主機、五星級住宿券等豐富好禮，邀請遊客在冬季走訪宜蘭、暢遊觀光工廠，體驗在地魅力的同時，把冬季限定好運帶回家。

東北角酋長岩以壯觀直立的岩壁聞名，海水拍打岩岸的震撼景象，呈現台灣北海岸獨有的自然力量。圖/東北角風管處提供

冬季的東北角，是最適合用慢步調旅行的季節。無論是欣賞海景、走步道、聽潮聲、看山城，或是走入巷弄品味在地文化，東北角都有屬於冬天的節奏與美感。誠摯邀請旅客一起來感受這片山海的冬季魅力。更多旅遊資訊請點入「東北角之友」臉書專頁：https://www.facebook.com/necoast.nsa，以及旅遊網「大東北角觀光圈」：https://www.necoast-nsa.gov.tw/tourismunion/。