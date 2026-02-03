冬季赴日滑雪旺季！日本人提醒2大當地人雷點：負面反應非常激烈

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

隨著冬季旅遊旺季到來，不少台灣旅客前往日本體驗滑雪與雪地活動。長期定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」近日發文分享觀察，提醒外國旅客赴日從事雪地活動時，應特別注應特別注意的2件事。

隨著冬季旅遊旺季到來，不少台灣旅客前往日本體驗滑雪與雪地活動。（示意圖／Unsplash）

「日本人的歐吉桑」指出，第1點，「現在日本人非常討厭救援緊急危難的外國旅客」，他表示，只要是日本媒體多次報導外國旅客在雪山或未開放區域發生事故，包含非開放期間攀登富士山、進入管制區進行山岳滑雪（Backcountry）等高風險行為，「針對這些不尊重規則的行為，日台友好的免罪府完全行不通，果然日本人負面反應非常激烈的」。

他進一步表示，在日本自駕外國人的出車禍，對日本人來說還可以理解，因為這是不小心發生的意外事故，「但是冬天高山的意外事故就是不尊重當地規則的後果, 所以很多人不能接受」。他接著提到，在北海道等觀光地區有不少台灣人長期工作或經商，當相關事故新聞增加時，「有些日本人用開始有色眼鏡看著他們，這偏向越鄉下，越顯著很大。」

除此之外，「日本人的歐吉桑」也提醒第2點，「冬天日本運動（滑雪或登山）時候不可以穿發熱衣, 會有過世的風險」。他指出，許多台灣人習慣穿發熱衣保暖，但這類衣物適合日常生活，並不適合滑雪或冬季登山等會大量流汗的運動。他說明，發熱衣一旦在運動中吸汗變濕，排汗效率不足，反而容易在低溫環境中加速體溫流失，增加失溫風險。因此在日本，從事雪地運動的族群通常不會將發熱衣作為運動時的底層衣物。

