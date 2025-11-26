冬季超級食物！「這食物」含豐富花青素 專家：抗氧化兼顧血糖

食安專家楊世煒在臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」指出，紫薯不僅營養價值高，也是一項適合日常替代主食的「超級食物」。（翻攝自photo-ac）

隨著氣溫逐漸轉涼，不少民眾開始尋找更健康、能增加飽足感的季節食材，其中色澤鮮豔的紫薯近年受到愈來愈多人關注。食安專家楊世煒在臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」指出，紫薯不僅營養價值高，也是一項適合日常替代主食的「超級食物」。

他表示，紫薯富含花青素與膳食纖維，不僅兼具抗氧化效果，也對血糖較為友善，適合在冬季作為溫和甜味又高飽足感的主食選擇。

紫薯4大主要功效

強抗氧化能力：紫薯含豐富花青素，有助降低慢性發炎與細胞氧化壓力。 高膳食纖維：纖維含量高，可延緩血糖上升，並提升飽足感。 促進腸道健康：多種益生質有助益菌生長，改善排便規律。 低熱量密度：相較於許多主食熱量更低，是體重管理期間的良好替代選擇。

楊世煒提醒，由於紫薯本身甜味自然、營養密度高，加上熱量不高，同時兼具抗氧化和控血糖，是寒冬中既能暖胃又能補充營養的食材，建議民眾可適量加入日常飲食中。

