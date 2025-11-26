冬季超級食物！「這食物」含豐富花青素 專家：抗氧化兼顧血糖
隨著氣溫逐漸轉涼，不少民眾開始尋找更健康、能增加飽足感的季節食材，其中色澤鮮豔的紫薯近年受到愈來愈多人關注。食安專家楊世煒在臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」指出，紫薯不僅營養價值高，也是一項適合日常替代主食的「超級食物」。
他表示，紫薯富含花青素與膳食纖維，不僅兼具抗氧化效果，也對血糖較為友善，適合在冬季作為溫和甜味又高飽足感的主食選擇。
紫薯4大主要功效
強抗氧化能力：紫薯含豐富花青素，有助降低慢性發炎與細胞氧化壓力。
高膳食纖維：纖維含量高，可延緩血糖上升，並提升飽足感。
促進腸道健康：多種益生質有助益菌生長，改善排便規律。
低熱量密度：相較於許多主食熱量更低，是體重管理期間的良好替代選擇。
楊世煒提醒，由於紫薯本身甜味自然、營養密度高，加上熱量不高，同時兼具抗氧化和控血糖，是寒冬中既能暖胃又能補充營養的食材，建議民眾可適量加入日常飲食中。
更多鏡週刊報導
被害人多57倍！黃子佼二審改判1年6月 律師：法官很有智慧
吃Buffet突倒地「無呼吸心跳」！港婦搶救4天不治身亡 死因待相驗釐清
拔插頭不一定省電！專家示警「7大電器」插頭別亂拔 恐更耗電、傷機釀風險
其他人也在看
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 5 小時前
每天都吃菜！50歲男血壓仍狂飆 醫揪「1習慣」害的
天氣一轉冷，火鍋店再度迎來人潮，不少民眾也把火鍋當成冬季進補首選。不過家醫科醫師陳欣湄提醒，有慢性病史的人要得特別留意，並分享一則案例，一名50歲男性長期罹患高血壓，原本藥物控制穩定，最近血壓卻突然升到異常高點，仔細詢問後才發現，問題竟然出在他「用火鍋燙菜」的習慣，看似清爽的蔬菜，其實吸進大量高鈉湯汁，讓血壓悄悄失控。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 19 小時前
木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險
酷暑季節如何養生？夏至時節的氣溫持續攀升，讓許多人感到身心不適，甚至引發焦慮與煩躁。中醫師指出，這時民眾可透過具有清熱解暑、養心安神功效的食材來養生，同時也要避免頻繁進出冷氣房，不然容易加重心血管負擔健康2.0 ・ 5 小時前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 1 天前
代謝症候群有救了？專家揭「乳鐵蛋白」可降血糖體脂
近期研究顯示，乳鐵蛋白不僅具有抗菌功能，更與代謝症候群有密切關聯。專家指出，代謝症候群患者體內乳鐵蛋白濃度普遍偏低，而補充乳鐵蛋白可能有助於改善多項代謝問題，包括降低體脂、改善血糖、減少發炎反應等。中天新聞網 ・ 1 天前
芭樂營養素有助延緩醣類吸收 帶皮吃可以攝取更多營養
網傳「芭樂削皮吃才健康，可以降血糖」？ 傳言引述小型研究，無法直接推論芭樂削皮吃才能降血糖 發佈：2025-11-25 更新：2025-11-25 報告編號：3911 查核記者：陳偉婷 責任編輯：陳培煌 發佈：2025-11-25 報告編號：3911 記者：陳偉婷、責任編輯：陳培煌 日前有醫師引述一研究結論，宣稱吃芭樂要削皮，才能降低血糖；經詢問營養師與新陳代謝科醫師，傳言引述研究僅為小型研究，其結論不足以支持「芭樂一定要削皮才比較健康」。一、營台灣事實查核中心 ・ 20 小時前
近50％失智症是可以預防的！權威研究證實：2關鍵有效防失智
近50％失智症是可以預防的！2024年版的《Lancet》失智症委員會報告揭示了失智症14項可改變的風險因子，占整體失智症風險近50%，顯示有一半的失智症，其實可以預防或延後發生，並不是無能為力。健康2.0 ・ 1 天前
生吃番茄營養打折！「加熱加油」茄紅素吸收率暴增3.8倍
番茄富含茄紅素具有防癌、降血脂及減少心肌梗塞風險，但研究顯示，生吃番茄並非最佳攝取方式，番茄經加熱處理並添加油脂後，茄紅素吸收效率可比生吃高出3.8倍。中天新聞網 ・ 1 天前
國際期刊證實了！胖是癌症共同風險 婦產科名醫黃元熙曝光１招救自己
全球頂尖醫學期刊《Lancet》（刺胳針）、《NEJM》（新英格蘭醫學期刊）指出，肥胖不只是外型議題，是會全面拉高癌症、心血管、肝腎與代謝疾病的關鍵風險因子。婦產科名醫黃元熙醫師提醒：「胖不是可愛、不是福氣，是全身在發炎的警訊。你以為只是變胖，小心可能已經深陷13種癌症風險。」而「體重」是可改變的危險因子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃芝麻補鈣挑錯顏色虧很大 農糧署：效果差5倍
芝麻營養成分豐富，鈣的含量更是植物界中的佼佼者。芝麻常見黑、白兩色，許多人以為是同一品種，但其實「完全不同」，農糧署表示，兩者雖都是堅果種子類，但黑芝麻含鈣量高，是白芝麻的5倍以上，家醫科醫師李思賢指出，食用黑芝麻對維持骨骼和牙齒健康有很大的幫助，想補鈣，可以把黑芝麻打成飲品或加入豆漿裡飲用。中時新聞網 ・ 23 小時前
吃「甜食」恐加重近視深度！眼科醫師揭3原因 日常護眼5撇步報你知
現代人生活忙碌，回到家洗完澡只想躺下休息，許多人會選擇外食，不免會吃到許多高熱量、高糖分的餐點。近日有眼科醫師表示，「近視」的人要減少甜食的攝取，他並提出3大原因，提醒近視者多加留意。鏡報 ・ 1 天前
護腎食物熱議榜出爐！ 「枸杞、山藥」被譽為補腎高手
腎臟作為身體的排毒器官，其健康與整體代謝密切相關。觀察近一年網友針對「護腎食物」的討論，聲量最高的便是「枸杞」。枸杞： 枸杞富含多種營養素，具抗氧化作用，能滋補肝腎。許多中醫養身攻略建議，在燉雞湯時「隨手抓一把枸杞」，不僅湯頭鮮甜，營養也更豐富，使其成為入湯、泡茶皆宜的日常好食材。山藥： 聲量緊追在後的「山藥」被中醫認為是「補腎的高手」。有女性網友分享，年過四十後雌激素開始下降，補腎養氣相當重要，因此山藥已成為她廚房的常客。另一護腎代表「芝麻」，特別是黑芝麻，因富含維生素E與礦物質，能滋陰補腎、潤燥烏髮。但需注意的是，由於芝麻含鉀與磷較高，腎臟病患者應酌量食用。黑木耳、生薑、橄欖油：透過抗發炎減輕腎臟負擔除了傳統滋補食材，具有抗發炎或低負擔特性的食物也名列榜單：黑木耳： 因其膳食纖維豐富，且具備低磷、低鉀的特性，非常適合患有慢性腎臟病的病友在飲食中納入。生薑與洋蔥： 生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，有助減少腎臟的發炎反應；洋蔥也同樣具有抗發炎功效。橄欖油： 富含單元不飽和脂肪酸，能降低體內發炎反應，間接減輕腎臟負擔，是近年來網友激推的健康油品。菠菜： 含有維生素A、C與鐵質，能增強免疫力台灣好新聞 ・ 1 天前
三高年輕化別怕 中醫師教你用食療養生
陳昭仁／佑昌馬光中醫診所院長現代人飲食失衡，年紀尚輕者飲食和生活不規律，導致「三高-高血壓、高血糖、高血脂」或「脂肪肝」年紀有逐年年輕化的趨勢。三高的併發症尤其錯綜複雜且難治，在搭配藥物下，如何讓自己漸漸減少藥物使用，甚至回復到健康的身體；甚至是在發現有三高體質時，透過較簡單方便的食療，以及中醫藥的調理，防止真正疾病的產生，是中醫在預防醫學上的強項。民視健康長照網 ・ 14 小時前
健康主題館／睡前滑手機 第二型糖尿病風險增67%
睡前愛滑手機，不小心玩到入睡，恐傷身！減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠品質，也會干擾血糖調節。研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加67%。聯合新聞網 ・ 1 天前
女性停經後心梗風險大增 腹痛、噁心恐是心臟求救訊號
日前一名64歲女性，本身無特殊疾病史，近期出現上腹部疼痛。起初於消化內科接受相關檢查，但未發現肝膽腸胃方面的異常，因此轉介至心臟科進行進一步的評估。經核子醫學後，發現患者有心肌缺血的情形，隨後安排心導管檢查，確診左冠狀動脈嚴重阻塞。所幸在施行血管支架置放術後，患者病情已恢復穩定且順利出院。出院後需持續規則服藥，並定期回門診追蹤治療。NOW健康 ・ 1 天前
世展會為屏縣弱勢兒少補充高鈣羊奶 每年平均長高逾3公分
為改善偏鄉學童因家庭營養知識不足導致身高與BMI偏低情況，位屏東縣的台灣世界展望會禮納里中心，5年前開始與羊乳業者合作推動「營得自好」營養補充方案，每天為約12名部落孩童提供高鈣羊乳，實施以來，孩子們的成長變化明顯，平均每年長高超過3公分。自由時報 ・ 3 小時前