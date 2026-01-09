冬季身體乾荒香香救星！SABON璀璨茉莉、香奈兒CHANCE、歐舒丹白晝金橙一次養出滑嫩迷人香

（圖／品牌提供）

冬季低溫、乾冷空氣與厚重衣物的摩擦，往往讓身體肌膚率先出現乾燥、粗糙與失去光澤的狀態。真正的質感保養，不只是補水，而是從每天的沐浴開始，透過香氣、質地與滋養層層堆疊，讓日常洗沐成為一場穩定身心的感官儀式。今年冬天，以下三大精品香氛身體系列，正好為乾荒肌膚找到最溫柔、也最有記憶點的解方。

1.SABON璀璨茉莉限量系列

SABON之前推出限量的璀璨茉莉因為太受歡迎，讓粉絲敲碗超久！終於品牌於2026年初限量回歸「璀璨茉莉系列」，以黎明前採摘的珍貴茉莉為核心，將清晨露水般的純淨氣息，注入沐浴與身體保養之中。香氣由茉莉綠葉、梨子與蓮花揭開序幕，茉莉素有精華之王的美稱，珍稀程度之高，需要2000公斤茉莉花瓣才能萃取1公斤精油，非常珍貴，這次還交織竹子的清爽透明感，最後以麝香與檀香溫柔收尾，在肌膚上留下明亮卻安定的陪伴。​

2026年一開年Sabon就限量回歸超熱賣的「璀璨茉莉系列」。（圖／黃筱婷攝）

明星三部曲從清潔、磨砂到修護，為冬季肌膚打造完整循環。沐浴油遇水化為細緻泡沫，洗後不乾澀；身體磨砂膏以死海鹽與植物油溫潤拋光；絲綢身體乳則以輕盈質地迅速吸收，讓茉莉香氣隨體溫慢慢綻放。全系列皆注入100%天然茉莉純露，為乾燥與敏弱肌膚帶來柔軟、平衡與細緻光澤。​

Sabon璀璨茉莉沐浴油300ml / 1,080元、Sabon璀璨茉莉身體磨砂膏320g / 1,580元、Sabon璀璨茉莉絲綢身體乳液200ml / 1,480元。（圖／黃筱婷攝）

新年啟程必收：璀璨茉莉光潤修護組

一次收齊清潔、磨砂、修護三步驟。禮盒內容包含： 璀璨茉莉沐浴油300ml(PET瓶)、 璀璨茉莉沐浴油100ml(PET瓶)、璀璨茉莉身體磨砂膏320g、璀璨茉莉絲綢身體乳液200ml。​

Sabon璀璨茉莉光潤修護組 / 3,980元。包含： 璀璨茉莉沐浴油300ml(PET瓶)、 璀璨茉莉沐浴油100ml(PET瓶)、璀璨茉莉身體磨砂膏320g、璀璨茉莉絲綢身體乳液200ml。​（圖／黃筱婷攝）

Sabon璀璨茉莉典藏擴香組245ml / 2,980元。（圖／黃筱婷攝）

​2.CHANEL CHANCE系列身體香氛超完整一次選

香奈兒將CHANCE化為一場能被每天實踐的「幸運與愛」身體香氛儀式。今年完整推出三大香氛系列——CHANCE紫色霓幻系列、CHANCE粉紅甜蜜系列、CHANCE綠色氣息系列，且每一個系列皆同步推出三款身體品項：沐浴露、身體乳與身體香氛精油，讓香氣不只停留於噴灑瞬間，而是從洗淨開始，完整包覆全身。沐浴露則以凝露質地遇水即化為豐盈泡沫，溫和清潔雙手與身體，讓香氣隨水氣自然展開；身體乳採400ml大容量設計，質地如絲緞般輕盈、吸收迅速，為肌膚補充水分並將香氣更貼膚地留存；最後以身體香氛精油為儀式畫下句點，柔滑配方為肌膚與秀髮帶來潤澤光感，使幸運與愛不只是短暫存在，而是一路陪伴每一次相遇。

香奈兒CHANCE紫色霓幻系列，包括香水、沐浴露、身體乳、身體香氛精油。（圖／品牌提供）​

香奈兒CHANCE粉紅甜蜜系列，包括香水、沐浴露、身體乳、身體香氛精油。（圖／品牌提供）​

香奈兒CHANCE綠色氣息系列，包括香水、沐浴露、身體乳、身體香氛精油。（圖／品牌提供）​

3.L’OCCITANE 白晝金橙限量系列

歐舒丹以普羅旺斯冬日正午為靈感，推出白晝金橙限量系列，單品包括：沐浴霜、身體乳、香氛皂、護手霜和護唇膏！捕捉蔚藍晴空下灑落的金黃暖光。香氣以葡萄柚、佛手柑與檸檬揭開明亮前調，融合快樂鼠尾草與橙花的花果香氣，最後由岩蘭草與白麝香收束，溫柔卻充滿活力。​全系列以歐舒丹熱銷乳油木果油為基礎，為冬季乾荒肌膚提供實質滋養！

歐舒丹白晝金橙限量系列，單品包括：沐浴霜、身體乳、香氛皂、護手霜和護唇膏！（圖／品牌提供）​

歐舒丹白晝金橙限量系列，左起： 白晝金橙沐浴霜250ml / 900元、白晝金橙保濕身體乳240ml / 1,360元、白晝金橙香氛皂50g / 280元、白晝金橙舒芙護手霜150ml / 1,220元、30ml / 420元（圖／品牌提供）​

