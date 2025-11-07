冬季輕鬆玩臺北！ ITF「台北館」感性登場

ITF「臺北館」邀請捷運盃街舞大賽冠軍「VHZ Dance Crew」熱鬧開場。 （台北觀傳局提供）

記者戴淑芳／台北報導

2025台北國際旅展即日起至11月10日於南港展覽館1館盛大登場。台北市政府觀光傳播局7日舉辦「台北館」開幕活動，展期間民眾可自由穿梭於展館拍照打卡，並透過現場掃描 QR Code 獲得景點資訊，前往感受臺北獨具魅力的人文節奏與生活溫度。

台北館由觀傳局副局長薛秋火介紹，本次台北館以「台北趴趴GO：光映台北·感性啟程」主題登場，結合西門紅樓為背景的「台北時光隧道」影像動畫啟動光柱繽紛開展，呈現台北市的發展與感動，邀民眾一同走進感性台。

ITF「台北館」推出基北北桃四縣市「集章轉轉樂」活動，有機會把限量好禮帶回家。（台北觀傳局提供）

台北館集結北市知名老店、人氣旅宿品牌與文青魅力景點，帶來多項優惠交通及遊憩套票、住宿泡湯券與文青伴手禮，配合普發現金1萬元政策，祭出多項專屬優惠折扣，泡湯住宿券最低下殺4折！

此外，台北館更推薦萬元超值組合，例如親子4人出遊，購買北投溫泉4人住宿券、北捷遊憩公司三貓套票與咖啡伴手禮，萬元有找超划算。

另外，展期間台北館每日規劃「台北萬事通」互動體感遊戲，民眾挑戰成功還有限量精美小禮物；民眾在台北館當日消費累計滿800元，即可兌換「便攜旅行牙刷收納杯」、滿1500元則可獲得「黑色收納旅行袋」，另外每天還有不同的DIY手作體驗。

除此之外，今年台北館更與基隆、新北及桃園館共同合作推出「集章轉轉樂」活動，民眾只要在旅展期間到4個展館消費，完成集章活動就可參加轉轉樂，免費加碼帶走限量城市紀念品，期待透過跨縣市聯合行銷，吸引更多國內外旅客到訪，帶動北臺灣四縣市觀光產業發展。