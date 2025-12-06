冬季進行曲（組詩）／袁帥

袁帥

1.雪 後

大雪過後

太陽破空降福

袁家大院的老人都沒有錯過

他們圍坐成一朵大梅花

花蕊裏的憂鬱慢慢融化

他們哼唱起五十年前的愛情歌曲

雪花般面無愧色

滿院子的故事早已冷卻

他們提純出薪火

傳給小草

2.回 首

80年前的一張照片突然現世：

有間土壞房，我站門前

小如一枚鳥蛋

歲月如風，吹拂我的翅膀

由於好奇山頂高木的那一邊

我奮力地飛向遙遠

滿天空霜雪肆虐

圍追堵截我人生唯一的太陽

前方時明時暗

現在，我飛不動了

驀然回首，我並沒有飛多遠

跌落成一個比喻

3.叮 囑

三間草房營造的家境

逼迫李老太把隨從似的金雞銀鴨賣掉

趕集，臨行，李老太當空撒一把玉米粒

寶貝們聚集成一個營盤

聆聽李老太叮囑：換了主，要多唱山歌

多跳舞，免遭殺身之禍

別後，李老太的王國裏空蕩蕩的

只剩她淚灑國門

4.寒風辭

把耳朵當黃葉

吹得不知凋零何處

把鼻孔當隧道

吹進去一只只翻身的蟲子

把笑臉當旗幟

吹得降落了一次又一次

把眼睛當鏡子

吹入相思

5.嚴 寒

這片土地上蔬菜的夢想在起勢

它們與寒風抗戰到底

寒風太過小肚雞腸

撕裂了農人憤憤不平的一句譴責

還不斷刎頸

深陷嚴寒，隨時背著一塊葬身之地

生命悲苦，一棵菜的長嘯

被瞬間撲滅

6.冬季進行曲

為了暖和，有人蹲下馬步

端起事業舉重

為了愛情，有人馬不停蹄

去西方挽回下弦月

為了美麗，有人點亮心靈

從寒水裏拽出星星

為了面子，有人從生活的

積雪裏探出一張臉