冬季進補別踩雷！營養師揭「香油混大豆油」恐致身體發炎

香油與純麻油雖然名稱相似，但兩者成分與功效大不相同。市面上許多標榜為香油的產品實際上添加了大量大豆油，若攝取過量可能導致身體發炎問題，建議消費者購買前應仔細查看營養標示，避開混合油品。

營養師陳冠蓉解釋，市售香油多半是「白芝麻油」與其他油品的混合物，主要功能在於提味及增添香氣。（示意圖／Pexels）

營養師陳冠蓉在臉書發文解釋，市售香油多半是「白芝麻油」與其他油品的混合物，主要功能在於提味及增添香氣。然而，這些產品常添加大豆油或其他油品調和，而大豆油富含亞麻油酸，若過量攝取容易引發體內發炎反應。因此，她建議消費者在購買時應優先選擇「純白芝麻油」，並詳細閱讀營養標示再決定是否購買調和型香油。

至於純麻油，又稱黑芝麻油，是由黑芝麻壓榨而成，其油質比香油更為穩定，特別適合用於爆薑、煎蛋、燉湯等烹調方式，也是麻油雞的關鍵食材。從中醫角度來看，純麻油性味甘平，具有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效，特別適合體質虛弱者食用，同時也能緩解落髮、失眠或便秘等症狀。

陳冠蓉也詳細列出純麻油的營養價值，每100克純麻油含有39.606克的油酸（Omega-9），有助於抵抗血管發炎並保護心臟；含有42.385克的亞麻油酸（Omega-6），能促進細胞生長發育及維持皮膚健康；還含有775毫克的次亞麻油酸（Omega-3），有助抵抗血管發炎；以及176.68毫克的維生素E，具有強大抗氧化力，能保護心血管、修復黏膜組織並促進血液循環。

至於純麻油，又稱黑芝麻油，是由黑芝麻壓榨而成，其油質比香油更為穩定。（圖／Photo AC）

針對冬季保暖滋補，陳冠蓉特別推薦兩道麻油料理。第一道是麻油煎蛋，材料包括雞蛋、麻油、薑絲和醬油。製作方法是先用橄欖油加薑絲小火煸香，再打入雞蛋煎至適當熟度，最後在起鍋前半分鐘淋上少許麻油和醬油即可。第二道則是麻油雞飯，需準備雞腿、薑片、乾香菇、麻油、白米、枸杞、鹽和少許醬油。

麻油雞飯的製作方式是先用橄欖油將薑片煸香，加入泡軟切絲的香菇和事先用麻油、白胡椒與鹽醃製30分鐘的雞胸肉塊一起炒香，再以麻油和醬油調味後加水。接著將洗淨瀝乾的白米放入電鍋內鍋，倒入先前製作的配料和水，啟動電鍋開關即完成這道冬季暖心料理。

