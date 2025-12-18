冬季進補熱潮再起 競爭升溫「創新」成關鍵

台北市 / 綜合報導

冬季進補熱潮再起，各地業者也出奇招搶商機！除了靠傳統口味抓住饕客的胃，也有業者用創新搭配突圍。傳統的薑母鴨搭配薯條、龍珠，甚至結合烤魚、烤蝦等。各種顛覆想像的組合，成功掀起話題，也讓傳統進補鍋物，玩出不一樣的新風貌。

冷冷的天冬季進補，羊肉爐薑母鴨熱度超高，民眾都愛來上一碗各方業者搶商機，但這店一家接一家開，怎麼殺出重圍創新搭配引起話題，記者盧怡撰說：「可以看到滿桌的食材，都是薑母鴨非常經典的配料，不過您能想到嗎，現在連吃薑母鴨，都可以配薯條還有龍珠。」

濃郁湯頭除了加入，茼蒿玉米魚餃等各式配料，還能點上一份薯條龍珠，熱炒結合進補鍋物，風味更多元也增加飽足感，而嘗試這麼做的不只一位，萬華這間業者以薯條炸薑片聞名，被大讚根本是被薑母鴨耽誤的炸物店，熱炒薑母鴨業者小隻說：「熱炒，海鮮，還有一些炸物的東西能結合的話，其實你在一間店裡可以吃到很多的東西，就不需要再去分門別類，說要再去找地方，在一間店裡面，可以讓你一下子，把所有的東西全部都吃足，滿足了。」

放眼市場北中南業者都出奇招，新竹這間薑母鴨，湯頭加入蘋果紅棗燉煮，更主打有飽滿蟹黃的紅蟳，高雄這間則把薑母鴨與烤魚烤蝦做結合，豐富美味在一間店就能一次滿足，民眾說：「滿新奇的，大家比較想要，不同樣的潮流，吃看看吧，絕對不會嘗試，跟自己的傳統想像不搭嘎，單吃就好。」傳統進補鍋物競爭日益激烈，不論是靠老味道站穩腳步，還是端出新花樣讓人眼睛一亮，都讓冬天餐桌有更多不同選擇。

