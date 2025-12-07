冬季進補當心！男子吃羊肉爐配烈酒 攝護腺發炎頻尿整夜
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
冬天是進補旺季，但過度補身也可能帶來健康風險。一名40多歲男子日前與友人吃羊肉爐並飲用烈酒，當晚即出現嚴重頻尿症狀，一整夜上廁所超過10次，每次僅排出少量，甚至有排不乾淨、尿不出的感覺，影響睡眠品質。隔日就醫後，醫師診斷其攝護腺受到刺激而發炎，也示警若發炎更嚴重恐出現急性尿滯留。
李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者症狀主要與飲食有關，而非感染。羊肉爐常加入米酒、薑、當歸等活血藥材，搭配烈酒，容易直接刺激攝護腺，引發腫脹與發炎。攝護腺腫大會壓迫尿道，造成排尿困難、頻尿、尿急等典型症狀。該患者經藥物治療後症狀改善。
黃品叡醫師提醒，攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，症狀輕微時容易被忽略，但發炎嚴重時可能導致急性尿滯留或下腹疼痛。冬季常見的當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等刺激性食物，可能誘發或加重攝護腺發炎。他建議民眾進補後應多喝水幫助代謝刺激物，40歲以上有家族病史男性應開始做攝護腺檢查，50歲以上男性則建議每年定期追蹤檢查。
