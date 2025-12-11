冬季進補神隊友！從水波爐到電火鍋，讓你在家輕鬆煮出五星級暖心料理
隨著氣溫驟降，想喝熱湯、吃火鍋的慾望直線上升，現在正是升級廚房裝備的最佳時機。趁著雙12年末強檔優惠，快把這些「冬季料理神隊友」帶回家！象印更加碼抽iPhone17！無論是單身租屋族的快享鍋，還是家庭必備的水波爐、大容量鴛鴦鍋，都能讓你在寒冬中輕鬆端出暖心料理，工作再忙也能好好吃飯！
1.象印*6人份*微電腦電子鍋(NL-EAF10E)
原價$9,900，結帳折後$5,990
米飯控必收！這款微電腦電子鍋搭載「豪熱沸騰」核心技術，大火力炊煮讓米粒飽滿Q彈。多種炊煮功能包含糙米、活性糙米與什穀米，健康飲食也能兼顧美味。平坦上蓋設計清潔零死角，整理超輕鬆。即日起至12/16，購買象印任一電器還能登錄抽iPhone17，現在入手CP值最高！
2.TATUNG 大同 5L鴛鴦電火鍋(TSB-B50A23C)
原價$1,990，折後$1,290
冬天聚餐神物！5公升超大容量加上鴛鴦鍋設計，一次滿足麻辣與清湯兩種口味，親友聚會一鍋搞定。採用陶瓷不沾塗層，煎炒燉煮都不沾鍋好清洗；搭配1350W大功率與分離式感溫棒，加熱快速、控溫精準。透明玻璃鍋蓋讓料理過程一目了然，在家也能享受五星級火鍋趴。
3.Panasonic 國際牌1L一人用小火鍋/美食鍋/快享鍋 NF-MH201
原價$1,290，特價$980
獨居租屋族的首選！1L精緻容量剛好滿足一人食，304不鏽鋼一體成形內膽安全耐用。具備2段火力調節，煮麵、熱湯、小火鍋通通難不倒。貼心的分離式電源線與雙重防燙設計，讓原本擁擠的桌面也能變身質感餐桌，清洗方便又收納俐落。
4.SHARP夏普 HEALSIO 旗艦水波爐 AX-XP10T
原價$38,990，特價$28,800
追求健康料理的夢幻逸品！夏普獨家專利水波爐技術，強調「全程0微波」烹調，利用過熱水蒸氣有效脫油、減鹽，同時保留食材營養素。全新升級炙燒功能，讓在家料理也能有餐廳級口感。高氣密門條防護設計鎖住熱能，是守護全家人健康的廚房黑科技。
5.Panasonic 國際牌 變頻電子式微波爐 NN-ST65QB
原價$5,690，折後$5,121
忙碌上班族的省時救星！搭載變頻微波技術，能精準控制火力，加熱均勻不乾柴。32L大容量空間，即使是大盤烤雞也能輕鬆放入。內建豐富的自動食譜模式，從解凍、加熱到簡易料理一鍵完成，讓你在忙碌的年末也能快速端出熱騰騰的美味。
6.SHARP夏普 HEALSIO 2.4L 智慧攪拌零水鍋 KN-V24AT
原價$15,900，特價$9,999
不用顧火也能出大菜！這款零水鍋主打「免看顧」智慧烹調，放入食材設定好即可自動攪拌、烹煮。利用食材本身水分進行「無水料理」，完整濃縮美味與營養。2.4L超大容量可烹調6人份食材，加上貼心的預約功能，下班回家就能直接開飯，絕對是職業婦女的料理神隊友。
7.WMF Belmonte 高身湯鍋 20cm 3.3L
原價$5,000，特價$1,111
德國工藝的極致展現！採用WMF專利不銹鋼材質，抗酸鹼、耐腐蝕，適用於各式爐具。強化鍋內熱氣循環設計，能縮短烹飪時間並鎖住湯頭鮮美，最適合冬天燉煮雞湯或羅宋湯。人體工學手柄設計輕鬆好拿，讓烹飪過程優雅又省力。
8.Tefal法國特福 鈦升級不沾鍋雙鍋組(30深平底鍋+24平底鍋)
原價$3,029，特價$999
CP值爆表的國民好鍋！特福知名的鈦升級不沾塗層，耐磨耐用且導熱快速。這組雙鍋包含30cm深平底鍋與24cm平底鍋，無論是煎魚、炒菜還是做早餐蛋捲都能完美應對。年末下殺不到千元就能帶走兩支鍋子，絕對是汰舊換新的搶購重點！
