冬季進補需依體質辨證！35歲女「天天喝補湯」滿臉爆痘

一名35歲陳小姐出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適，問診後得知，她為了冬季進補習俗，連日食用含麻油、薑母等的補湯，但本身屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣。

四神湯以山藥、茯苓、芡實、蓮子燉煮，屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，適合多數民眾在冬季飲用。（圖／台北慈濟醫院）

12月21日是二十四節氣中的冬至，許多民眾會在這一天進補養生。台北慈濟醫院中醫部廖振凱中醫師表示：「冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補。」他指出，每人體質不同，補法也應該有所區別。中醫臨床體質有許多種，以「虛寒」與「實熱」這兩類而言，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

實熱體質者則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。廖振凱醫師以清熱解毒的藥物調理陳小姐，並協助調整飲食習慣，數天後症狀明顯改善。

廖振凱強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等症狀。感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。而兒童亦應視狀況調整進補方式，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。

廖振凱醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。廖振凱說明，因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。

廖振凱呼籲：「不盲目跟隨習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的。」他建議民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方，才能真正健康過冬。同時推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜。

四神湯材料包括山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁，以及薑片2至3片、清水及鹽巴。作法為將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗，鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30至40分鐘，加入山藥與薑片續煮至食材變軟，以少許鹽調味即可食用。此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。

