冬季遊日別再「洋蔥式」！內行人親授「穿搭指南」

冬季到日本旅遊，衣服該怎麼穿才合適呢？戶外天氣寒冷，但室內幾乎都有暖氣，又熱得受不了，相信許多冬季赴日的民眾都相當頭痛。近日，一名網友在社群發文表示，自己明年1月將到東京旅遊，對於衣服穿搭已開始煩惱，於是向網友們求助。一位在東京居住過的網友提醒，千萬別洋蔥式穿法，否則會熱到受不了。





一位網友在Threads上表示自己在明年1月，會到東京旅遊，但對於衣服該怎麼穿相當苦惱，於是發文向網友求救。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

近日，一位網友在Threads上表示，自己將於明年1月到東京旅遊，但對於日本的冬季穿搭，感到相當苦惱。原PO表示：「有人說洋蔥式，有人說一件大衣就好，可是我很怕冷，但又怕電車暖氣熱到中暑…有沒有剛回來的大神可以救一下？」文章一出，許多過來人在留言區給出建議：「不要穿套頭毛衣就是了」、「日本冬天比台灣溫暖，他們不是濕冷，所以體感會暖一點，大人發熱衣+刷毛T恤+防風外套就夠了」、「一件長袖+一件大衣就好，電車上將近30度，一點都不誇張」。

有網友表示，千望別「洋蔥式穿法」，進出室內外衣服會需要一直穿脫，非常麻煩。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

另外，一位在東京住過7年的網友則回應表示：「絕對不要洋蔥式，進出室內外會穿脫到瘋掉；絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非你的行程全程在戶外。」他也提供了最佳穿搭建議：「薄長袖、一件背心（調整用）和保暖度佳的厚羽絨外套就夠了。」這名網友也提醒原PO，冬季的日本非常乾燥，需要特別注意保濕，記得擦護手霜並配戴口罩，以預防喉嚨乾燥或發炎。

