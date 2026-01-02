冬季遊梨山 台中遇見雪國風景

【記者陳世長台中報導】推廣冬季高山旅遊特色，台中市政府觀光旅遊局邀請民眾不必遠赴海外，在台中就能感受宛如雪國般的冬季風景。隨著氣溫下降，位於高山地帶的梨山迎來一年中最迷人的旅遊季節，雪景、梅花與星空交織，展現台中冬季限定的高山魅力，也成為國內旅客規劃年末與新年假期的熱門選擇。





觀光旅遊局長陳美秀表示，梨山地區平均海拔約2,000公尺，緊鄰雪霸國家公園與太魯閣國家公園，擁有國內少見的高山景觀與溫帶型氣候。每到冬季，漫步梨山街區、環山部落，常可遠望群山覆雪的壯麗景致；當水氣與氣溫條件充足時，雪花甚至可能飄落街頭，讓旅人驚喜置身如詩如畫的雪國氛圍。



陳局長指出，1月也是賞梅的最佳時節，沿著梨山通往武陵的聯絡道路，沿線可見農家梅園陸續綻放；而武陵農場內更種植大面積、多品種的梅花，幽幽花香在冬日山林間瀰漫，吸引不少遊客專程造訪。喜愛自然花景與清新空氣的旅人，千萬別錯過這段限定風景。



此外，觀旅局表示，環山部落在市府輔導下，已有多家合法登記的特色民宿投入營運。夜宿其中，可被雪山連峰、南湖大山、中央尖山等3,000公尺級高山環繞，入夜後仰望滿天星斗與銀河，感受群峰與星空相伴的靜謐時光。部落內亦有現作出爐、品質媲美五星級的烘焙甜點，為高山旅程增添溫暖而甜美的記憶。



觀光旅遊局提醒，冬季期間梨山道路偶有結冰或降雪情形，遊客出發前務必留意中央氣象署與公路局發布的最新交通與天氣資訊，並做好行車安全準備，才能安心完成一趟難忘的「不出國雪國旅行」。



另配合「台中Hi8·全城開趴」活動，觀旅局同步推出住宿行銷方案「來台中當總統－住宿消費送總統套房」，邀請民眾規劃台中旅遊行程，透過住宿消費並於台中通APP登錄發票參加抽獎，有機會入住市內多家頂級飯店的總統套房，體驗尊榮假期。活動已於114年12月26日正式開跑，歡迎踴躍參與。



更多梨山旅遊資訊，請至台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）或臉書粉絲專頁查詢。