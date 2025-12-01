冬季選靴大作戰！小腿肚有肉肉、O型腿挑選撇步大公開，加碼推薦CONVERSE、Onitsuka Tiger、UGG、GU....熱門靴款





每到冬天，衣櫃裡最值得投資的單品絕對有「靴子」的一席之地。面對市面上琳瑯滿目的選擇，該如何挑選出最適合自己的「戰靴」呢？今天除了要給各種身型的女孩，挑選靴子的小撇步，還要推薦大家近期大熱的幾款靴子！

3大腿型＋建議筒高、筒圍、靴型

冬天選靴子最常遇到的問題，就是「穿起來腿好粗」、「看起來比例怪怪的」圖片來源：IG@jin_a_nana

冬天選靴子最常遇到的問題，就是「穿起來腿好粗」、「看起來比例怪怪的」。其實，靴子和腿型的配對有邏輯可循，只要知道自己的重點位置，就能快速找到適合的款式。

1.小腿肚偏粗（蘿蔔型腿）

選直筒靴比貼腿靴更顯瘦，靴筒高度以「蓋過小腿肚」最完美圖片來源：IG@min.nicha

廣告 廣告

特徵是小腿肚最粗處明顯，靴筒容易卡住。挑選重點有幾個，選大一點的筒圍，至少「小腿最粗處+1.5–2公分」才舒服。找材質軟的長靴（如柔軟牛皮），穿久會順腿。選直筒靴比貼腿靴更顯瘦，靴筒高度以「蓋過小腿肚」最完美，避免卡在小腿最粗的位置。

2.小腿線條不勻稱（前筋明顯、側面有弧度）

有一點空間的靴筒，穿起來反而更顯直圖片來源：IG@jin_a_nana

某些角度看細，但正面偏粗或肌肉線明顯，適合靴型像圓頭切爾西、直筒長靴、軍靴。避免彈性貼腿靴（容易把肌肉線條擠更出來），找「有一點空間」的靴筒，穿起來反而更顯直。

3.大腿偏粗但是小腿正常（梨形身材）

長靴能把大腿的重心往下轉移，整體比例更順圖片來源：IG@_mariahwasa

梨形身材通常大腿比較有份量，但小腿線條還不錯。適合靴型像是及膝長靴、鬆筒靴、圓頭靴。長靴能把大腿的重心往下轉移，整體比例更順。但記得筒身不要太貼膝蓋，會凸顯大腿根部。略寬筒的靴子看起來最苗條，下半身更「平衡」。

今年冬天推薦的6雙靴款

1.CONVERSE Bronco Boot

CONVERSE Bronco Boot，NT$4,180-NT$4,480圖片來源：CONVERSE

今年秋冬，CONVERSE攜手創意鬼才TYLER, THE CREATOR，推出1908系列新作BRONCO BOOT，選用高品質絨面革、帆布或皮革材質，以極簡配色為鞋款注入全新活力；首發三款配色分別為棕色、黑色和白色，均復刻經典橡膠鞋頭包邊設計，搭配純色圓形編織鞋帶和定製雙色圓形編織鞋帶，飾以LE FLEUR*品牌標識鞋帶飾扣，造型更加別緻。

CONVERSE攜手創意鬼才TYLER, THE CREATOR，推出1908系列新作BRONCO BOOT圖片來源：CONVERSE

首發三款配色分別為棕色、黑色和白色圖片來源：CONVERSE

鞋款內側綴有TYLER原創的狗狗圖案補丁，鞋墊內嵌了LE FLEUR*專屬標誌細節，彰顯獨特聯名價值，鞋底部分，採用黑色或棕色的齒狀外底設計，更堅固耐磨，提供穩定、踏實的觸地感；無論是搭配工作褲、衝鋒衣打造戶外時髦LOOK，還是搭配麂皮外套、牛仔長褲營造美式復古氛圍感，BRONCO BOOT總能適配各種穿搭場景。

鞋底部分，採用黑色或棕色的齒狀外底設計，更堅固耐磨圖片來源：CONVERSE

2.Onitsuka Tiger WINTER HEAVEN

Onitsuka Tiger WINTER HEAVEN，NT$7,880圖片來源：IG@onitsukatiger_taiwan

Onitsuka Tiger這款鞋最初於2005年首次登場，因其獨特魅力吸引了眾多粉絲。最初是為滑雪競賽隊的工作人員所設計，如今再次推出。最大特色是奢華的毛絨設計，從鞋口延伸至腳尖，柔軟包覆雙足，帶來極致保暖與舒適感。

奢華的毛絨設計，從鞋口延伸至腳尖圖片來源：Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger這款鞋最初於2005年首次登場圖片來源：Onitsuka Tiger

靴面採用防潑水尼龍材質，並以鉚釘點綴，側邊附有可調整的綁帶設計，提升合腳性與穿著穩定性。可依造型需求調整為長筒、半長筒或中筒三種樣式，更有黑、白、棕三色可選，讓你自由變化風格。

可依造型需求調整為長筒、半長筒或中筒三種樣式圖片來源：Onitsuka Tiger

靴面採用防潑水尼龍材質，並以鉚釘點綴圖片來源：Onitsuka Tiger

3.UGG

Women's Esmee Lace Up-雪靴，NT$7,580圖片來源：UGG

當你在找一雙既保暖、又能搭出冬季造型亮點的靴子時，UGG的Esmee Lace Up是一雙相當聰明的選擇。它採用柔軟麂皮打造鞋面，加上經典的羊毛溢縫線條，視覺上擁有濃濃的冬季氛圍。

可翻摺的靴筒設計提供兩種穿法圖片來源：UGG

採用柔軟麂皮打造鞋面，加上經典的羊毛溢縫線條，視覺上擁有濃濃的冬季氛圍圖片來源：UGG

可翻摺的靴筒設計提供兩種穿法，既能露出毛邊營造休閒感，也能維持靴筒挺度呈現更俐落的外型。內裡使用厚實的UGGplush™，帶來從腳踝一路延伸到腳背的溫暖包覆，而輕量的甘蔗EVA厚底讓穿起來不會有傳統雪靴的笨重感。整體是偏休閒、時髦、日常穿搭超好發揮的一雙，非常適合在城市通勤、週末出遊或想靠鞋子完成「冬季可愛感」時穿出門。

Women's Esmee Boot-雪靴，NT$8,680圖片來源：UGG

相較之下，Esmee Boot走的是更經典、份量更紮實的路線，用雙面羊皮（Twinface）打造，內外皆是柔軟厚實的羊毛材質，因此在保暖度上再升級，非常適合真正寒冷的冬天或需要長時間待在戶外的日子。

內外皆是柔軟厚實的羊毛材質，因此在保暖度上再升級圖片來源：UGG

Esmee Boot走的是更經典、份量更紮實的路線圖片來源：UGG

它同樣具備可翻邊設計，能自由切換俐落高筒與毛毛翻摺兩種風格，而平台厚底則維持UGG一貫的輕量感，穿起來舒適又有高度。整體氛圍比Lace Up更「冬季風格濃厚」，帶有更明顯的存在感，適合搭配大衣、毛呢短裙或針織洋裝，是一雙能讓冬天穿搭瞬間變得更有質感與層次的主角靴款。

4.GU

GU羅紋針織襪靴，NT$990圖片來源：GU

GU的羅紋針織襪靴是一雙近年超人氣的「輕時髦」靴款，它把襪靴的貼合感與短靴的修飾度做得剛剛好。整雙鞋以彈力針織布包覆腳踝，羅紋細節讓視覺上更俐落，穿上後能自然貼合腳型，不會有一般靴款的硬挺束縛，也不會造成腳踝處的折痕，看起來更乾淨利落。因為材質輕盈，加上鞋底偏薄，使得整體重量非常輕，走起路來比大部分靴子更輕鬆，不管是日常通勤、跑行程、或出國旅行都是不錯的選擇。

GU的羅紋針織襪靴是一雙近年超人氣的「輕時髦」靴款圖片來源：GU

整雙鞋以彈力針織布包覆腳踝，羅紋細節讓視覺上更俐落圖片來源：GU

整雙鞋以彈力針織布包覆腳踝，羅紋細節讓視覺上更俐落圖片來源：GU

襪靴的魅力一直在於「拉長腿部線條」，GU這雙做得尤其明顯。它的靴筒高度剛好落在腳踝上方，搭褲子能順著線條延伸，搭裙裝則讓小腿看起來更直更細。整體風格偏簡約、百搭，無論是搭牛仔褲、寬褲、短裙或針織洋裝都很合適。如果你想要一雙價格親民、好走、冬季穿搭需求多元又能顯腿長的靴款，GU的羅紋針織襪靴會是非常實穿的衣櫃必備選項。

整體風格偏簡約、百搭，無論是搭牛仔褲、寬褲、短裙或針織洋裝都很合適圖片來源：GU

整體風格偏簡約、百搭，無論是搭牛仔褲、寬褲、短裙或針織洋裝都很合適圖片來源：GU

5.PALLADIUM

PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴，NT$2,980圖片來源：PALLADIUM

PALLADIUM推出PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴，復刻90年代風靡法國街頭的CHOC厚底帆布鞋，搭配大鋸齒橡膠大底與粗刻直條紋，打造雙倍厚度巧克力大底，營造復古甜感並兼具穩固抓地力，鞋面採防潑水麂皮與保暖刷毛內裡，在寒冷天氣或滑雪小鎮漫遊都能維持溫暖好心情；寬開口與短靴輪廓修飾腿型，隨性穿上就能拉長線條比例，旅遊穿搭輕鬆出片，搭配短裙或毛呢裙立刻吸睛。

PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴橄欖綠，NT$2,980圖片來源：PALLADIUM

PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴橄欖綠，NT$2,980圖片來源：PALLADIUM

配色方面提供奶油白、琥珀棕與橄欖綠，橄欖綠低調時髦、奶油白與琥珀棕則增添慵懶俏皮感，與泰迪絨毛觸感相呼應，從居家休閒，或短程外出、咖啡約會，每一步都自帶冬日柔軟萌感。

PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴奶油白，NT$2,980圖片來源：PALLADIUM

PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴奶油白，NT$2,980圖片來源：PALLADIUM

PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴琥珀棕，NT$2,980圖片來源：PALLADIUM

PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴琥珀棕，NT$2,980圖片來源：PALLADIUM

冬天的靴子其實不只是一雙鞋，而是一整季的自信來源。無論你是小腿有點肉、天生O型腿，還是只是想在寒流來臨時看起來依然俐落好看，只要掌握挑選靴款的技巧，人人都能找到屬於自己的「命定之靴」。

主圖來源：GU、UGG、Onitsuka Tiger

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

