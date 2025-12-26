冬季鍋物暖心推薦！加碼南門市場、晶華酒店、香格里拉、錦霞樓等名店年菜一次看

秋冬時節，最讓人期待的時刻，莫過於家庭聚餐或朋友相聚時，一鍋熱騰騰的鍋物端上桌，邊吃邊聊，把寒意與忙碌一併融化。想要輕鬆準備又不失儀式感，近年來愈來愈多人選擇直接預購名店鍋物，省去長時間備料的負擔。像是億長御坊推出的年菜大套餐與小套餐，以及黑橋牌等人氣名店鍋品，無論是家人團聚或好友小聚，都能快速上桌、安心享用，讓聚餐回歸分享美味與相聚時光的本質。

冬季鍋物暖心推薦

嘉義林聰明 經典沙鍋魚肉禮盒 12/31前特價$839

點我購買🛒

廣告 廣告

嘉義林聰明 經典沙鍋魚肉禮盒

三款暖心湯品冬令進補

隨著秋冬氣溫逐漸轉涼，鍋物市場需求明顯升溫。黑橋牌熱賣的三款暖心湯品，主打不同風味與族群需求，成為消費者秋冬進補的熱門選擇。

「膠原花膠雞鍋」以濃郁雞湯結合花膠精華，口感溫潤



「粵式胡椒豬肚雞煲」則以胡椒香氣帶出層次風味，暖胃效果十足



「養生麻油猴頭菇湯」則秉持養生食補風格，適合注重健康滋補的族群。



三款鍋物各具特色，滿足不同口味與場合需求，成為秋冬鍋物市場中的熱門選項。

點我購買🛒

三款暖心湯品冬令進補

億長御坊-(大)馬蹄生金套餐 $7888 早鳥訂購加贈 芋頭饅頭+腸旺臭豆腐

除了鍋物需求持續升溫，隨著年節腳步逼近，年菜預購成為不少家庭的首選。南門市場名店億長御坊針對不同家庭人數與用餐需求，規劃兩款年菜套餐選擇，從精緻小家庭到多人團聚皆能輕鬆應對。像是份量適中的「馬騰富貴小套餐」，嚴選多道經典菜色，適合家庭人數較少或希望精緻不浪費的族群；而針對大家庭或年節聚餐需求較高者，則可選擇14道菜色齊備的「馬蹄生金套餐」，從熱菜、湯品到甜點一應俱全，滿足多元飲食需求。

點我購買🛒

億長御坊-(大)馬蹄生金套餐

小資族年菜新選擇-幸福饗宴年菜 六菜組 $999

同時，愛買線上購物以及墊腳石商城與黑橋牌旗艦店亦提供多款名店單道年菜與招牌品項，口味選擇多元，方便消費者依需求彈性搭配，透過網路平台預購，全程低溫配送，保持美味新鮮，不僅省去傳統市場採買的時間與體力，也讓年節餐桌準備更加從容，輕鬆享受團圓時光。

點我購買🛒

小資族年菜新選擇-幸福饗宴年菜 六菜組

特搜名店經典年菜組合專區

晶華酒店、香格里拉、錦霞樓等名店年菜一次看

點我購買🛒

晶華酒店、香格里拉、錦霞樓等名店年菜一次看