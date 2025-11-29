冬季防心臟猝發 中醫教「暖身三法」抓緊保命關鍵 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

氣溫明顯下降，又是心血管疾病好發的高峰，國內門診觀察，心肌梗塞、胸悶心悸一到冬季就診人數明顯增加。中醫師提醒，中醫認為「寒為百病之源」，天冷時血管收縮、氣血運行不暢，心臟負擔加重，如何讓身體「由內而暖」成為保命關鍵。

中醫師吳宛容指出，中醫強調「陽氣主溫煦」，陽氣足，血脈就能流通，全身自然溫暖。除了穿衣保暖，更要從體內調整氣血循環。

中醫所謂的「寒」並非單指天氣冷，吳宛容說，而是陽氣不足、循環不暢的狀態。體質虛寒者常見怕冷、胸悶、氣短、心悸等症狀，這就是「心陽虛」的表現，若再合併飲食油膩、壓力大、情緒鬱悶，則容易形成「痰濁」或「血瘀」體質，讓心臟循環更不順暢。

廣告 廣告

吳宛容表示，臉色蒼白或發青、唇色紫暗、舌頭發黑有瘀斑，都是「心血運行不暢」的信號。老一輩說自己「心臟沒力」，在中醫角度多半是心陽不足，陽氣是推動血液的動力，若陽氣虛，血無法順利流動，就會造成手腳冰冷、臉色白、心悸、容易疲倦。中醫治心，除了補血，更重在「溫養陽氣、通暢心脈」。

吳宛容表示，常見的保暖三法包括：艾灸（神闕、關元、足三里）、熱食補陽（生薑、桂枝、紅棗、羊肉湯）及溫水泡腳或拍打經絡，都能幫助手腳與末梢血管升溫。

中醫師建議，想讓手腳暖起來，可每日以艾草或桂枝泡腳10分鐘，搭配按壓太溪、湧泉、勞宮等穴位促進循環。飲食方面，建議多吃紅棗、龍眼肉、蓮子、核桃、山楂等食材，既能補氣養血、又能護心安神；少吃寒涼與油炸食物，保持良好睡眠與穩定情緒，都是預防冬季心血管事件的重要關鍵。

部分民眾喜歡以藏紅花泡酒來「活血護心」，但吳宛容提醒，此法應謹慎使用。藏紅花雖能活血化瘀，但孕婦、經量多、體質虛寒或術後恢復者應避免，以免造成出血或氣虛。一般健康者偶爾少量飲用即可，不宜長期當補品使用。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！

健保最貴「億元罕藥」12月上路！ AADC缺乏症藥物台大一手研發

【文章轉載請註明出處】