冬季限定只有2天奧萬大年終義賣 12/13登場

冬季限定、只有兩天！奧萬大將於今年歲末推出一年一度、最具溫度的「2025奧萬大年終義賣活動」。由奧萬大國家森林解說志工共同發起，用最實際的行動號召大家一起做公益：小小消費、累積大大力量，本次義賣販售所得扣除必須成本後，全數捐贈予「原聲合唱團」，讓大家的愛心與關懷傳遞給在地弱勢青少年及其家庭及偏鄉教育，邀請遊客至奧萬大共襄盛舉。

將在十二月十三-十四上午十點至下午二點森林志工義賣，由奧萬大森林解說志工蒐羅各式二手物資於遊客中心旁廣場舉辦，提倡永續環保理念兼具愛心公益。

林業保育署南投分署表示，由奧萬大國家森林解說志工發起的義賣活動，這項充滿公益與永續性質的活動自一○一年開始舉辦，每年大多選在十二月份楓紅季節舉行，從一○一年開始累計至今義賣善款達八十萬元之多，並捐助超過15個弱勢或動物保育團體使用，為社會、環境盡一份棉薄之力。熱烈歡迎遊客到現場到奧萬大慶生、賞風景、買好物、行善心，讓冬季旅程因您而更有意義讓，義賣物資主要以各界捐贈之二手物品為主，透過活動傳遞愛物、惜物精神，延續二手物品的生命週期，讓義賣品循環再利用減少廢棄，倡導環保與永續理念，減碳綠生活，一起為環境與淨零碳排努力。

奧萬大義賣活動現場除了琳瑯滿目的物資外，還有熱氣騰騰的貢丸湯、香氣四溢的肉粽和茶葉蛋等熟食，更有來自當地埔里大坪頂在地小農新鮮直送的百香果，還有許多企業公司一起共襄盛舉，包含順利營休閒用品有限公司、綠野仙?農場、好家庭毛巾股份有限公司、台灣比菲多食品股份有限公司等，紛紛主動且無償提供自家商品參與義賣，希望吸引更多企業響應，一同加入義賣行列。