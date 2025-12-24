冬季限定浪漫！淡水河畔「初冬小花海」 聖誕光雕展等你來

三重淡水河畔鴨鴨公園換新衣了！新北市政府高灘地工程管理處今年為鴨鴨公園設計一套花海新衣，以「初冬小花海」為主題，花朵已陸續綻放。此外還有淡水金色水岸光雕展與AH！Q裝置藝術，邀請市民朋友在年末共遊新北河濱，留下美好回憶。

安靜的城市角落，小白花靜靜開放。（圖／新北市政府高灘地工程管理處 ）

高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，今年三重鴨鴨公園花海除了百日草、波斯菊，另外新增萬壽菊、孔雀草以及油菜花，目前已盛開，花季預計持續綻放到明年2月中旬。歡迎市民朋友騎乘腳踏車或散步時，可多駐足停留，拍照紀念。

午後駐足花海+向光而行。 （圖／新北市政府高灘地工程管理處 ）

黃裕斌處長補充，每年冬季在淡水金色水岸的聖誕光雕展已溫馨開展，今年更加碼與新銳藝術家Alan Hong合作，設計6米高的AH！Q裝置，不僅增添趣味，更準備一同迎接「2026閃耀新北1314跨河煙火」的慶典。

高灘地工程管理處誠摯邀請市民朋友相約三五好友，騎乘自行車沿著二重環狀及淡水金色水岸自行車道欣賞淡水河畔美景，沿途鳥語花香，還有許多休憩設施跟運動場所可以大展身手，短暫忘掉所有煩惱。

高灘處今年淡水金色水岸除了聖誕光雕外，更有神秘腳色AH!Q陪伴大家等待跨河煙火的到來。 （圖／新北市政府高灘地工程管理處 ）

AH!Q在淡水金色水岸等待著大家一起來拍照合影。 （圖／新北市政府高灘地工程管理處 ）

此外，高灘地工程管理處也特別呼籲，賞花時，勿觸碰或採摘，珍惜花海美景，讓更多人能夠共享這片「初冬小花海」。

淡水河畔橘黃花海+初冬暖意。 （圖／新北市政府高灘地工程管理處 ）

【交通資訊】

(一)自行開車或騎車：

1.新莊方向-自新北環河快速道路接環河南路，自忠孝堤外道進入日月亭忠孝碼頭停車場或自新莊堤外道路往新莊方向進入重新南側停車場，步行15分鐘、自行車5分鐘可達。

2.三重方向-自環河南路自忠孝越堤道進入日月亭忠孝碼頭停車場或自新莊堤外道路往新莊方向進入重新南側停車場，步行15分鐘、自行車5分鐘可達。

3.蘆洲五股方向-環河南路往三重方向，自忠孝越堤道進入忠孝橋下高灘停車場，步行15分鐘、自行車5分鐘可達。

(二)大眾運輸：搭乘機捷A2三重站下車可至新北大都會公園熊猴森樂園，往忠孝橋下高灘停車場一方向，步行20分鐘可達。

