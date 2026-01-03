冬季限定美景！ 武陵農場-1.2度「冰晶宮」再現

受到冷氣團與輻射冷卻效應雙重影響，台中武陵農場3日清晨氣溫驟降至零下1.2度，低溫讓園區瞬間凍成一座銀白色的水晶冰宮。（圖／東森新聞）





受到冷氣團與輻射冷卻效應雙重影響，台中武陵農場3日清晨氣溫驟降至零下1.2度，低溫讓園區瞬間凍成一座銀白色的水晶冰宮。不僅棚架與花朵被晶瑩剔透的冰晶完整包覆，就連盛開中的梅花與臘梅也呈現「冰封花景」的奇觀。此外，鄰近的福壽山農場則迎來梅花季，特殊的雙色「鴛鴦梅」正嬌豔綻放，吸引不少遊客不畏嚴寒上山追景。



走進武陵農場，宛如踏入《冰雪奇緣》般的夢幻世界。由於氣溫下探零下，園區內的藤蔓棚架結出一根根如簾幕般的冰柱，在清晨陽光的折射下閃閃發光。為了防寒而噴灑的水霧，在接觸冷空氣的瞬間凝結成冰，彷彿替花園掛上了一張張巨大的水晶捕夢網，畫面美不勝收。

廣告 廣告



除了壯觀的冰柱，園區內的梅花與臘梅正值花期，嬌嫩的花瓣意外被冰晶凍住，定格成晶瑩剔透的冰封美景，成為冬季限定的特殊景觀。



鏡頭轉往福壽山農場，雖然知名景點「松廬」的楓葉季已近尾聲，紅褐色的落葉鋪滿地面，形成一層厚實的紅葉地毯，別有一番冬日風情。隨著楓葉落盡，梅花接力登場，農場工作人員指出，目前園區內除了常見的白梅、紅梅陸續盛開，更有一種名為「鴛鴦梅」的特殊品種，同一朵花上竟同時擁有紅、白兩種花色，如同鴛鴦般相依，珍稀的景觀讓遊客嘖嘖稱奇。



農場方面表示，梅花花期預計將持續至一月底。儘管冷氣團持續發威，氣溫一路溜滑梯，但這場寒流也意外將高山定格成一幕幕絕美的冬季畫卷，吸引大批民眾上山一睹為快。

更多東森新聞報導

台中大遠百再傳電梯故障「15人受困」都發局到場稽核

遭車床捲入！台中老師傅頭重創送醫 勞檢處要查了

60歲翁激戰20歲嫩妹「每日做羹湯」正宮氣炸怒告

