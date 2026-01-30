冬季限定草莓冰超夯 早上7點開賣60碗秒搶光

台南市 / 綜合報導

台南一家冰店，以份量彭湃加上價格實惠，闖出名號，尤其每年冬季推出的草莓冰，最受歡迎，因為一碗只要195元，但草莓卻是裝得滿滿滿，今(30)日一早7點鐘，60張號碼牌立刻被拿光。

飽滿紅潤的草莓，舖在碎冰上後，接著淋上甜蜜煉乳，這碗份量彭派的草莓冰，讓民眾慕名而來。民眾VS.記者說：「差一點點，(一點點失望)對，不好意思，賣完了，不好意思。」

民眾VS.記者說：「沒看到，我們就走過來看到沒有了，(你知道要拿號碼牌嗎)不知道。」民眾難掩失望沒能拿到，限量60張號碼牌，原來這家位於台南，有最強排隊冰店封號的店家，草莓冰一碗只要195元，霸氣份量，也讓今日一早七點鐘，發放號碼牌立刻被拿完。

業者說：「今年的草莓現在還沒有很多。」同樣位於台南，這家草莓冰份量也很有誠意，除了加入大布丁，還有業者說：「原本是11月初的時候草莓就會出來了，10月中旬我們就可以開始做販售，今年大概延誤到12月20日，延誤大概一個月，同期間的草莓的價格是一籃的貴了成本，大概貴300塊至400塊這樣子。」

即便今年草莓，受到天氣影響產量不比以往，連帶價格上漲，但不減消費者品嚐慾望，嘉義這家草莓冰，不只舖上滿滿草莓，就連冰磚也是草莓口味，最後還加入，一球草莓風味冰淇淋，要讓顧客們，好好品嚐冬季限定的甜蜜滋味。

