冬季限定蔬菜「茼蒿」剛採、價高！菜市場每斤150元

冬天限定蔬菜茼蒿陸續出現，是老饕們必備配菜，因為產季剛開始產量不穩，市售每斤價格飆150元天價。

菜販錢先生：「就一斤，大概150元左右。」把把茼蒿，堆滿整個秤台，冬季限定美味，最近陸續現身菜市場，但剛出來的茼蒿特別嬌貴，一斤買下來都破百元。

菜販錢先生：「不整理的話，大概100塊110塊吧差不多了，整理過我把那些耗損來計算進去的話，我一斤要賣150塊。」

畢竟茼蒿是季節限定蔬菜，每年10到11月開始採收產量較低，供應少價格自然高，菜販透露若在下個月買價格會比較親民，但說到冬天吃火鍋，菜籃族早就等不及要應景吃一下。

民眾：「（冬天的）習慣啊，茼蒿好吃啊，你看平常牛肉麵也可以用茼蒿啊，火鍋也用茼蒿啊，已經吃了好幾次了，但一斤150元喔那真的有貴，如果當季的話不用那麼貴，應該印象中50、60塊吧。」

實際買了一斤茼蒿，裝起來滿滿一大袋，看似以為能吃好幾天，不過拿到小吃店煮了約半斤的量，結果整盤菜瞬間縮水，彷彿是照了縮小燈，只剩下大約兩人份。

小吃攤業者：「差不多兩球的量，不多啦你看你買的話，現在一斤150元，你看現在燙起來半斤才這樣子。」

冬天吃鍋羊肉爐或是薑母鴨必備蔬菜就是茼蒿，下鍋3-5秒就能熟，氣味溫和不搶味，同樣是天冷餐桌上常見蔬菜，還有山茼蒿預計11月底才開始採收，吃起來風味較重更適合涼拌或做成野菜料理，無論愛吃哪一種菜，剛上市的茼蒿價格都偏高，想吃的話可得先做好荷包的心理準備。

