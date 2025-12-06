冬季限定農遊花季盛典 竹縣關西仙草節周休二日浪漫登場

風吹花動裝置藝術，風吹動時，猶如花海般美麗。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「二０二五共下來享仙—關西仙草節」六日於關西仙草加工廠登場，一連兩天的活動豐富多元，除了有市集及魔術、音樂表演等節目，以及仙草咖啡、彩繪風車、共下打?粑、DIY草莓盆栽等免費DIY體驗課程，還有最適合打卡的浪漫花田及兩大主題裝置藝術，副縣長陳見賢邀請民眾共襄盛舉，不要錯過冬季限定的農遊花季盛典。

陳見賢表示，關西鎮因盆地地形易聚結霧氣，能充分滋潤仙草，加上日夜溫差大的環境條件，使仙草的香氣與膠質含量都比其他地區來得豐富，採收後的仙草透過九降風的天然風乾，得以產出超高品質的關西仙草，年產量達三百零七公噸，占全台產量約百分之八十，此外，關西鎮更因仙草產業帶動觀光，有「仙草的故鄉」之美名。

此次仙草節活動以「童趣鄉野」為主題，除了有活動史上最大面積，超過一公頃的仙草花田與波斯菊供遊客觀賞拍美照，還有農特產品市集、農產DIY體驗活動及藝文表演等，今年也特別推出「農場旅遊專車」與主題體驗行程，結合接駁路線，與在地文化團體合作推出兩條免費文化導覽路線，採現場報名參加，讓遊客能深度走訪關西的農村風景與產地文化。

畫框後方除了有仙草花海，還有著名的關西八景之一馬武連峰。（記者彭新茹攝）

農業處表示，今年首度設置兩大主題裝置藝術，「風吹花動」結合風車與花田的創意構想，風起時成片風車與花朵同時搖曳，宛如流動的花之海；「時光角落」則位於花田中央，以木質課桌椅與積木素材搭建，呈現懷舊又童趣的「時光感」場景，彷彿把童年的教室搬進花田。