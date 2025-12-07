冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場

▲超過1公頃的仙草與波斯菊花田。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的活動豐富多元，除了有市集及魔術、音樂表演等節目，以及仙草咖啡、彩繪風車、共下打糍粑、DIY草莓盆栽等免費DIY體驗課程，還有最適合打卡的浪漫花田及兩大主題裝置藝術，副縣長陳見賢邀請民眾共襄盛舉，不要錯過冬季限定的農遊花季盛典。

副縣長陳見賢表示，關西鎮因盆地地形易聚結霧氣，能充分滋潤仙草，加上日夜溫差大的環境條件，使仙草的香氣與膠質含量都比其他地區來得豐富，採收後的仙草透過九降風的天然風乾，得以產出超高品質的關西仙草，年產量達307公噸，占全台產量約80%，此外，關西鎮更因仙草產業帶動觀光，有「仙草的故鄉」之美名。

此次仙草節活動以「童趣鄉野」為主題，除了有活動史上最大面積，超過1公頃的仙草花田與波斯菊供遊客觀賞拍美照，還有農特產品市集、農產DIY體驗活動及藝文表演等，今年也特別推出「農場旅遊專車」與主題體驗行程。陳見賢提到，農村旅遊從單點活動升級成「可被看見、可被理解、可被再訪」的在地文化路網，歡迎民眾周末一起來賞美景、吃美食，漫遊關西小鎮。

農業處表示，今年首度設置兩大主題裝置藝術，〈風吹花動〉結合風車與花田的創意構想，風起時成片風車與花朵同時搖曳，宛如流動的花之海；〈時光角落〉則位於花田中央，以木質課桌椅與積木素材搭建，呈現懷舊又童趣的「時光感」場景，彷彿把童年的教室搬進花田。

為提升民眾參與便利性，活動規劃完整的停車動線，包含主會場周邊臨時停車區、東安古橋停車場及關西鎮第一停車場等多個停放點，並同步推出免費接駁車往返鎮區與停車場，讓旅客能更輕鬆抵達花田與市集。

另外，活動也首度推出「農場旅遊專車」與主題體驗行程，結合接駁路線，與在地文化團體合作推出兩條免費文化導覽路線，採現場報名參加，讓遊客能深度走訪關西的農村風景與產地文化。