冬季限定魅力登場！黑面琵鷺飛抵臺南渡冬，府城聖誕燈光與旅遊活動熱鬧展開

每年深秋，臺南濱海地區迎來一年一度的大自然盛事——候鳥遷徙季正式展開。臺南位處東亞候鳥南北遷徙的重要中繼站，擁有國際認定的重要野鳥棲地。數以萬計的候鳥跨越遙遠距離飛抵此地棲息、覓食、渡冬與繁衍，展現豐富的生態魅力，也成為愛鳥人士與攝影愛好者關注與追逐的焦點。

同時，城市各地聖誕燈飾陸續點亮，繽紛燈光妝點街景，營造溫暖節慶氛圍。生態景觀與城市節慶交織登場，為冬季的臺南增添多元旅遊亮點，吸引民眾走訪濱海賞鳥、漫步市區感受聖誕風情。

賞鳥旅遊正當時 《魚頭君帶路》精選黑面琵鷺濱海棲息地

臺南市長黃偉哲表示，每到賞鳥季節，臺南便吸引許多外縣市遊客前來朝聖。黑面琵鷺自9月起陸續抵達臺南展開渡冬生活，將停留至翌年 4 月左右，目前正是觀賞黑面琵鷺的最佳時機。今年由臺南市政府主辦的「2025 黑面琵鷺保育季」已於10月26日在七股區揭幕，邀請大家一起重視生態保育，共同守護水鳥的家園。

觀光旅遊局長林國華指出，電子報《魚頭君帶路》11月號以「冬季有約 · 跟著鳥兒去旅行」為主題，精選六處深受黑面琵鷺青睞的臺南濱海棲息地，讓民眾能近距離欣賞牠們的優雅身影。內容同時提供六座大臺南濱海賞鳥亭資訊，供旅客規劃行程參考。

府城聖誕氣氛滿點 整合Google Map推出「2025 臺南聖誕主題地圖」

聖誕佳節將至，臺南市政府今年以「光」與「雲」為核心視覺，打造河樂燈區「光之旅程」與新營文化中心「雲之曙光」兩座風格各異的聖誕樹，為城市增添節慶暖意。新營文化中心廣場於12月6日完成首場聖誕點燈活動、河樂廣場也於14日舉辦「運河河樂燈區聖誕園遊市集暨點燈晚會」，兩座聖誕樹正式點亮臺南冬日風景。市府誠摯邀請市民朋友與外縣市親友前往參觀河樂燈區與新營文化中心聖誕樹，在璀璨燈光與溫暖氛圍中，共享幸福溫馨的聖誕時光。

新營文化中心聖誕樹「雲之曙光」

臺南市政府今年更推出「2025 臺南聖誕主題地圖」，透過 Google Map 整合全市大型聖誕燈飾、報佳音活動、拍照打卡點與推薦遊程。請至台南旅遊網「2025 臺南聖誕燈節活動專頁」點選連結進入地圖，或直接前往以下網址：https://ppt.cc/fEz8Xx，依照自己的步調規劃一場愉快又充滿感動的聖誕小旅行。

河樂廣場聖誕樹「光之旅程」

2025臺南購物節消費抽獎活動正式開跑 消費滿50元即可抽好禮

此外，2025臺南購物節消費抽獎活動已正式開跑，將持續至明（115）年3月1日，活動期間只要在臺南店家消費滿50元，就有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，鼓勵民眾踴躍來臺南消費，把大獎好禮帶回家！

