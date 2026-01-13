冬季限定！台南楠西泡湯、賞梅、採果 還有免費接駁

隨著強烈冷氣團發威，台南市楠西區梅嶺的梅花陸續綻放，正式宣告賞梅季到來。遊客除了可以賞花，還能品嚐暖心暖胃的特色美食與溫泉，體驗結合「賞梅、採果、泡溫泉」的多元冬季行程。

台南市楠西區梅嶺的梅花陸續綻放，正式宣告賞梅季到來。（圖／梅嶺休閒農業協會黃貴珍理事長提供）

觀光旅遊局長林國華表示，推薦民眾前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，同時品嚐遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理。楠西區還擁有被譽為「天然美人湯」的龜丹溫泉，在地溫泉業者提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等多元選擇。

龜丹溫泉體驗池自去年9月推出「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」特色活動以來廣受好評，今年1、2月份場次已開放報名，有興趣的民眾可至龜丹溫泉體驗池臉書粉絲專頁查詢與預約。

台南楠西在地料理梅子雞湯。（圖／台南觀光旅遊局提供）

為因應梅花季湧入梅嶺風景區的人潮，交通局推出賞梅專車，於1月17、18、24、25日接駁，時間自上午9時開始至下午4時，並依現場人潮機動加開班次。遊客可將車輛停放於台3線旁的「芒果農創玫瑰綠柏園」，搭乘免費接駁車上山。

市府鼓勵民眾搭乘大台南公車前往梅嶺，可從台南火車站北站搭乘綠幹線、從善化火車站搭乘橘幹線公車至玉井轉運站，再從玉井轉運站搭乘綠22線（平日）或台灣好行梅嶺線（假日），使用電子票證除8公里內免費，於2小時內轉乘再享9元優惠。

對採果體驗有興趣的民眾，可預約「棗到了-梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗 。（圖／梅嶺休閒農業協會黃貴珍理事長提供）

對採果體驗有興趣的民眾，可預約「棗到了-梅嶺棗園休閒採果區」採黃金蜜棗(盛產期預計為1月下旬至2月中旬)，或預約「福來老梅園餐廳」採仙桃、蟠桃等。造訪楠西區時，也可順道走訪萬佛寺(入園需先預約)、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋、曾文水庫等戶外特色景點，還可順遊玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場等景點。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

延伸閱讀

